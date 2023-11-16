5 صالات مرشحة لاستضافة فعاليات البطولة العربية.. وشباب الحسين يسمي جهازه الفني

مصطفى بالو

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نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الطائرة المحلية، عبر مجموعة من الأخبار تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المحلية والإقليمية والعربية، ونقف عند الإنجازات الوطنية بنظرة شمولية تتصف بالمصداقية والموضوعية."سمية والقصر" الأكثر جاهزيةأكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن المساعي تتواصل لتأمين أنسب الصالات الرياضية، لاستقبال مباريات بطولة الأندية العربية التي يستضيفها الاتحاد خلال الفترة من 17-27 شباط (فبراير) المقبل، مبينا أن الكرة الآن في ملعب اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب لدفع خطواتنا نحو إنجاز المطلوب لاستضافة الحدث العربي الذي يشهد مشاركة واسعة من الأندية.وأضاف: "لدينا اجتماع مجلس إدارة مطلع الأسبوع المقبل، وسندرس كافة الخيارات المتاحة، ونكثف الاتصالات مستظلين بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، حيث وجدنا أن صالتي الأميرة سمية الخاصة بكرة اليد، وقصر الرياضة الأكثر جاهزية فنيا لاستقبال المباريات، ووسعنا دائرة الخيارات البديلة نحو صالة الأمير فيصل بالقويسمة، وصالة الأمير الحسن بإربد، وأرضية الصالتين تحتاجان إلى تغيير، خاصة وأن أرضيتيهما الحاليتين من "الباركيه" التي لا تناسب منافسات الكرة الطائرة، ولدينا خيار للاستنجاد بصالة الأرينا في جامعة عمان الأهلية، وأبدى رئيس الجامعة نائب سمو رئيس اللجنة الأولمبية د.ساري حمدان تجاوبا كبيرا في هذا الموضوع".وفد الاتحاد العربيكشف نائب رئيسة اتحاد الطائرة جهاد قطيشات عن موعد وصول لجنة الكشف على الصالات التابعة للاتحاد العربي للكرة الطائرة، مبينا أنها من المتوقع أن تحضر إلى عمان مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مشيرا إلى أن مهمتها تتلخص في تقييم جاهزية صالات اللعب والتدريب الخاصة بالبطولة، وتدشينها بالتجهيزات اللازمة لاسيما "فار" الكرة الطائرة المعروف بـ"نظام التحدي"، مشددا أن اتحاد الكرة الطائرة يبذل قصارى جهده لتوفير كافة المتطلبات.3 فرق تعلن المشاركة العربيةأكدت 3 فرق مشاركتها في بطولة الأندية العربية التي تقام في عمان منتصف شباط (فبراير) المقبل، حيث وصل اتحاد الكرة الطائرة تأكيدات من كاظمة وبرقان الكويتيين، إلى جانب بني ياس الإماراتي، وسبقهما إعلان فريقي الترجي التونسي والنجمة البحريني، إلى جانب ممثلي الطائرة الأردنية شباب الحسين- بطل الدوري وكأس الكؤوس وكأس الأردن، وعيرا وصيف بطل الدوري وكأس الأردن، في ظل توقعات أن تشهد البطولة مشاركة عربية واسعة تصل إلى 18 فريقا يمثلون مختلف الدول العربية، خاصة وأن باب التسجيل لهذه البطولة يغلق في السابع من كانون الثاني (يناير) المقبل.شباب الحسين يسمي جهازه الفنيسمت إدارة نادي شباب الحسين الجهاز الفني والإداري لفريق الكرة الطائرة للموسم 2024، حيث يقود الفريق المدير الفني وليد العسود، وهو الذي قاد الشباب إلى ألقاب الدوري والسوبر وكأس الأردن، في ظل أرقام قياسية غير مسبوقة، في الوقت الذي قدم فريق شباب الحسين بصورة لافتة خلال بطولة أندية غرب آسيا التي التي أقيمت في عمان، ويساعده زميله في الزمن الجميل حسن حسونة، ويتولى عضو مجلس الإدارة صالح السيد أحمد مهمة مدير الفريق.وقال مدير الفريق صالح السيد أحمد: "اجتمعت الإدارة والجهاز الفني والإداري للفريق مؤخرا، وحددنا خطة العمل للموسم المقبل سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، وإن كنا قد أعلنا المشاركة الرسمية في بطولة الأندية العربية في شباط المقبل، فإننا نتطلع أيضا للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام في عُمان خلال شهر آذار (مارس) المقبل".وتابع: "نحتفظ بتشكيلة فريقنا التي شاركتنا إنجازات الموسم الماضي، خاصة وأنهم من نتاج مدرسة شباب الحسين للكرة الطائرة بإشراف صانع الأجيال المدرب القدير سمير شبارو، ولدى الجهاز الفني نظرته في تدعيم الصفوف ببعض المراكز، وفتحنا خطوط استقطاب المحترفين الغاني إبراهيم عبد الحميد، والباكستاني عثماني، حيث تتجه مفاوضاتنا مع عبدالحميد نحو النجاح، وأبدى الباكستاني عثماني موافقته المبدئية، إلا أن العائق يتلخص بأن لديه بطولة مهمة مع فريقه في نفس موعد مشاركتينا العربية والإقليمية، ونتظر قراره النهائي خلال أيام، ونتطلع للاحتفاظ بالألقاب المحلية وتزيينها بلقب خارجي في الموسم 2024".عيرا يتفق مع فخري ودقماق والقهوجيكشف المدير الفني لفريق عيرا إياد توفيق، أن عيرا حصل على موافقات مبدئية من اللاعبين المحليين المميزين معد المنتخب الوطني يعقوب القهوجي، والضاربين المتألقين عبادة فخري ومحمد دقماق، لتعزيز صفوف الفريق إلى جانب لاعبي الفريق المتواجدين في صفوفه من الموسم المقبل، لاسيما لاعبي المنتخب الوطني أحمد العواملة وراشد العلوان".وبين توفيق: "اجتمعت بإدارة نادي عيرا برئاسة د.بشير العلوان، وتم وضع النقاط على الحروف بالنسبة لاستعدادات الفريق في الموسم المقبل للبطولات المحلية والخارجية، خاصة وأننا سنشارك في البطولتين العربية والإقليمية، وحددنا نهاية الشهر الحالي موعدا للتجمع وانطلاق التدريبات، ونرصد محترفين من مصر ونيجيريا، ونمضي في طريق إتمام التعاقد معهما، ونتطلع إلى تأكيد حضور الطائرة الأردنية خارجيا بالمنافسة القوية تبعا لقوة الأندية المشاركة عربيا وإقليميا، في الوقت الذي نوجه بوصلة طموحاتنا نحو الألقاب المحلية.مليح مهتم بـ"الناشئين"توصل المدرب الوطني خالد سعيفان إلى اتفاق مع إدارة نادي مليح لقيادة فرق الطائرة للموسم 2024، وذلك بعد أن نجح في تحقيق طموح الفريق القادم من مادبا، بالتأهل وصيفا لفريق البقعة إلى مصاف أندية الدرجة الممتاز في منافسات الموسم الماضي، وقدم "توليفة" منسجمة ومتميزة قدمت مستويات قوية خلال المنافسات وتصدرت الترتيب العام، قبل أن ينحيه فريق البقعة في المباراة الختامية لمربع الصعود.وأكد سعيفان أنه جرى الاتفاق مع إدارة نادي مليح، بتأسيس فرق للفئات العمرية، للمشاركة في بطولة الاتحاد لمختلف الأعمار السنية للموسم المقبل، مشيرا إلى أنها تهدف في الوقت ذاته إلى تأسيس قاعدة قوية، تتلخص مهمتها برفد الفريق الأول بأفضل العناصر على اعتبار أن الفئات السنية بمثابة وقود الاستمرارية والإنجاز في المستقبل القريب، مستشهدا بنجاح التجربة في نادي شباب الحسين".