الخميس 16 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

5 مباريات بدوري "سلة الناشئين" اليوم

كرة السلة - تعبيرية
كرة السلة - تعبيرية
 تستأنف اليوم مباريات ذهاب المرحلة الأولى لدوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بإقامة خمس مباريات عن مجموعات أندية العاصمة والشمال.
ويلتقي الأرثوذكسي مع نجوم الإنجليزية عند الساعة 3 مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، والتي ستكون أيضا مسرحا لمواجهتي الإنجليزية والمقاولون عند الساعة 4:30 مساء، والأهلي مع فريق نجوم اتحاد عمان عند الساعة 6 مساء، فيما تحتضن صالة الحسن التدريبية في إربد مباراتي بيت ايدس وكفريوبا عند الساعة 3 مساء، الجليل ودير أبي سعيد عند الساعة 4:30 مساء، عن مباريات المجموعة الرابعة.اضافة اعلان
وشهدت مباريات أمس، فوز فريق نجوم الأردن على فريق نجوم الإنجليزية بنتيجة (62-21)، في مباراة برز فيها يزن ناصر من جانب نجوم الأردن بتسجيله 20 نقطة مع 8 متابعات وتمريرة و7 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 22، ليحافظ الأرثوذكسي على صدارته لترتيب فرق مجموعته الأولى برصيد 6 نقاط، يليه نجوم الأردن ثانيا برصيد 4 نقاط، والرياضي ثالثا برصيد 3 نقاط، واتحاد عمان ونجوم الجبيهة في المركزين الرابع والخامس تواليا برصيد نقطتين، مع نقطة لفريق نجوم الإنجليزية وضعته في المركز السادس والأخير بين فرق مجموعته.
وضمن مباريات المجموعة الثانية، تغلب فريق الجبيهة على فريق المقاولون (41-36)، في لقاء برز فيه لاعبه مثنى عبدالنبي بتسجيله 8 نقاط و8 متابعات وتمريرتين و7 ستيل بفاعلية 18، فيما حقق فريق الإنجليزية فوزا عريضا على فريق الأهلي (84-25) في لقاء برز فيه لاعبه ينال حتر بتسجيله 10 نقاط و9 متابعات و7 تمريرات و5 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 27.
وتصدر الإنجليزية جدول ترتيب فرق مجموعته برصيد 4 نقاط، متقدما على فريق نجوم الأرثوذكسي بأفضلية فارق السلات، وجاء الجبيهة ثالثا برصيد 3 نقاط، مع نقطتين للأهلي في المركز الرابع، فيما يأتي فريقا المقاولون ونجوم اتحاد عمان في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد نقطة لكل فريق.
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