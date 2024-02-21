6 مدارس أردنية تشارك في بطولة "سبورتولجي" الدولية

عمان - الغد - تشارك ست مدارس أردنية، في البطولة المدرسية الدولية التي تنظمها شركة "سبورتولجي" للفعاليات الرياضية بالتعاون مع (أكاديمية قطر – الوكرة) عضو مؤسسة قطر.

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وتحتضن ملاعب مدارس أكاديمية قطر الوكرة فعاليات البطولة، التي تنطلق يوم غد الخميس وتستمر حتى مساء السبت المقبل، في رياضتي كرة القدم وكرة الطائرة.



وتحظى البطولة بمشاركة قياسية لنحو 27 فريقا مدرسيا يمثلون عدة دول، حيث يمثل الأردن في البطولة، مدارس؛ الأكاديمية الدولية-عمان، الإنجليزية، أكاديمية عمان، المشرق الدولية، البكالوريا، والسامية.



وتشكل البطولة المدرسية فرصة للتنافس الرياضي الأخلاقي بين الطلاب، إلى جانب توطيد العلاقات بين ممثلي الفرق المدرسية المشاركة، وبما يفتح الباب أمام امكانية تنظيم نسخ مقبلة وفي ألعاب متنوعة، حال حققت النسخة الأولى أهدافها.





