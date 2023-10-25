6 ميداليات للمنتخب العسكري للجوجيتسو بالبطولة العربية

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احتل المنتخب العسكري للجيوجيتسو المركز الثاني، في البطولة العربية العسكرية التي اختتمت منافساتها في الإمارات العربية المتحدة.وحصد المنتخب العسكري في البطولة العربية ميدالية ذهبية و5 فضيات، محتلا المركز الثاني خلف منتخب الإمارات.وشارك في البطولة منتخبات الأردن والإمارات والسعودية وقطر وفلسطين والكويت.إلى ذلك اختتمت اليوم برعاية مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد الركن رعد عيسى العمايرة بطولة القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي لشد الحبل 2053، حيث ظفر باللقب فريق سلاح المدفعية الملكي.وحل في المركز الثاني فريق المنطقة العسكرية الشمالية، وحل ثالثا فريق المنطقة العسكرية الوسطى، فيما جاء فريق سلاح الجو في المركز الرابع.