6 ميداليات لمنتخب التايكواندو في بطولة كأس العرب

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أيمن الخطيبعمان - حقق المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم 6 ميداليات ملونة في بطولة كأس العرب الرابعة (عيار نجمة) التي اقيمت في مدينة الفجيرة الاماراتيه.واحرز المنتخب 3 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق الأبطال زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم)، وراما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم)، وليث الرواشدة (وزن تحت 58) ، فيما جاءت الميداليتين الفضيتين عن طريق البطلين صالح الشرباني وزن تحت 80 كغم)، وفهد عمار (وزن تحت 87)، ونالت الميدالية البرونزية نتالي الحميدي (وزن تحت 63 كغم).وخرج من البطولة محمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم)، ولم يشارك في البطولة كل من جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم).واقتصرت مشاركة المنتخب الوطني على يوم واحد من أيام البطولة في فئة الكبار.من ناحية أخرى يستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة الفجيرة الدولية الـ 11 (عيار نجمتين) والتي تنطلق منافساتها الأسبوع المقبل ويشارك فيها أكثر من 2000 لاعبا ولاعبة من كافة أنحاء العالم.