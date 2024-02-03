6 ميداليات لمنتخب "الريشة الطائرة" في البطولة العربية

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انهت منتخباتنا الوطنية للريشة الطائرة أمس مشاركتها في منافسات البطولة العربية للشباب والعموم، والتي اقيمت في مجمع الصالات الخضراء في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحصولها على ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية، في البطولة التي شارك فيها 15 دولة عربية بحضور رئيسة الاتحاد العربي د. سوسن تقوي، ورئيس الاتحاد السعودي مقرن المقرن وعدد من رؤساء الاتحادات العربية المشاركة وسط ترتيبات أنيقة.فعاليات البطولة التي خصص لها جوائز مالية أقيمت لفئتي العموم (الكبار) وتحت 19 عاما للجنسين، وشارك فيها الاتحاد الأردني بأربعة لاعبين وأربع لاعبات، ففي بطولة العموم حصلت دموع عمرو على فضية فردي السيدات، والثنائي دموع عمرو وماريا أبو عرة على فضية زوجي السيدات، والثنائي المختلط دموع عمرو وبهاء الشنيك على ذهبية الزوجي المختلط، بينما لم يحصل لاعبا منتخبنا بهاء الشنيك وعزالدين أبو عرة على أي من المراكز الأولى في مسابقات فردي وزوجي الرجال.وفي فئة تحت 19 عاما توجت اللاعبة مريم أبو عرة بذهبية مسابقة الفردي، وحلت خلفها مرح عمر بالميدالية الفضية، كما حصل الثنائي مريم أبو عرة ومرح عمر على ذهبية مسابقة الزوجي، ونال أحمد سويدان ومريم أبو عرة برونزية الزوجي المختلط، بينما لم يحصل إسماعيل عمر وأحمد سويدان على أي من المراكز الأولى في مسابقتي الفردي والزوجي.