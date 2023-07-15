السبت 15 تموز 2023
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64 ميدالية حصيلة المنتخبات الوطنية في الدورة العربية بالجزائر

المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات يظفر ببرونزية دورة الألعاب العربية
المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات يظفر ببرونزية دورة الألعاب العربية
حصدت المنتخبات الوطنية 64 ميدالية في ختام مشاركتها في منافسات الدورة الرياضية العربية في الجزائرة التي يسدل الستار عليها اليوم السبت.
وحصدت المنتخبات يوم أمس الجمعة 7 ميداليات ( ذهبية واحدة وفضية واحدة و5 ميداليات برونزية).اضافة اعلان
وبلغ عدد ميداليات الأردن في هذه النسخة ما مجموعه 64 ميدالية توزعت على 18ميدالية ذهبية و17 فضية و29 برونزية.
وتعتبر هذه الحصيلة ثاني أفضل حصيلة للأردن في تاريخ مشاركاته بدورات الألعاب العربية بعد دورة الحسين عام 1999 والتي نال فيها الأردن ما مجموعه 129 ميدالية من بينها 26 ميدالية ذهبية.
وكان المنتخب الوطني للكراتيه، حصد أمس الجمعة، ثلاث ميداليات، ذهبية وفضية وبرونزية، في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية والمقامة في الجزائر.
وجاءت الميدالية الذهبية من خلال اللاعب محمد الجعفري والفضية من خلال اللاعب محمود سجان والبرونزية للاعبة جود الضروس.
وبهذه الحصيلة من الميداليات يكون المنتخب الوطني للكراتيه قد أنهى مشاركته في الدورة بحصوله على 7 ميداليات من بينها 3 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان.
كما أحرز لاعب منتخبنا الوطني عاصم الصلاج ميداليتين برونزيتين بالخطف والنتر في مسابقة رفع الأثقال.
وجاءت الميداليتان بعدما نجح الصلاج في رفع 145 كغم في الخطف و 177كغم في رفعة النتر.
وحقق اللاعب محمد العابودي (وزن 88 كغم) المركز الرابع بفئتي الخطف والنتر بعدما حقق 140 كغم في رفعة الخطف و 166كغم في رفعة النتر.
فيما حقق اللاعب أحمد الخوالدة (وزن 73 كغم) المركز السادس بفئة الخطف محققاً رقما قدره 120كغم والمركز الثامن بفئة النتر بـ 140 كغم.
وظفر المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات، اليوم الجمعة، بالميدالية البرونزية بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بنتيجة 3-2 بواقع (25-23، 25-19، 22-25، 19-25، 15-13) في المباراة التي أقيمت في صالة حرشة حسان بالجزائر العاصمة ضمن دورة الألعاب العربية.
وحل المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال بالمركز الرابع بعد خسارته مباراة تحديد المركز الثالث أمام قطر بنتيجة 1-3 بواقع (25-22، 14-25، 18-25، 25-27) في المباراة التي جرت في نفس الصالة.
وكان منتخب الرجال قد خسر في الدور نصف النهائي أمام الجزائر بنتيجة 0-3.
وحقق المنتخب الوطني لكرة السلة 3×3 للسيدات، اليوم الجمعة، الميدالية البرونزية، في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية
وحقق المنتخب الميدالية البرونزية بعد الفوز على السعودية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وأنهى المنتخب الوطني لكرة الطاولة، امس الجمعة، مشاركته في الدورة العربية ( الجزائر 2023) محققاً خلال هذه المشاركة 3 ميداليات برونزية في المنافسات التي أقيمت في مدينة تيبازة الجزائرية.
وجاءت الميداليات البرونزية الثلاث من خلال المنتخب الوطني للرجال في منافسات الفرق.
فيما أحرز ثنائي المنتخب الوطني لكرة الطاولة زيد أبو يمن وتيماء أبو يمن، الميدالية البرونزية الثانية في مسابقة الزوجي المختلط بعدما حقق الثنائي الأردني الفوز على منتخب العراق بنتيجة 3-0 في الدور ربع النهائي وخسارته في الدور نصف النهائي أمام الثنائي الجزائري بنتيجة 1-3.
وحققت لاعبتا المنتخب الوطني لكرة الطاولة، تيماء أبو يمن وبتول خضر، الميدالية البرونزية الثالثة ضمن منافسات زوجي السيدات.-(بترا)
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