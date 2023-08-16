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عمان - الغد - أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن مشاركة 65 سائقا من الأردن وفلسطين في الجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات السرعة التي تنطلق الجمعة على حلبة نادي السيارات الملكي ، بدعم من شركة زين الأردن.ويتكون السباق من 3 جولات لفئات الدفع الرباعي والأمامي والخلفي، وستجري يوم الخميس عملية التدقيق الإداري والفحص الفني في مركز تدريب نادي السيارات الملكي ، والتدريب على المسار سيرا على الأقدام في حلبة السباق.المشاركون في السباقشاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8)، إيهاب الشرفا (ميتسوبيشي أيفو 6)، حسام سالم (تويوتا كورولا)، فادي دهشان (ميتسوبيشي ايفو 7)، مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3)، أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6)، صدقي أبو شقرة (تويوتا كورولا)، رائد دهشان (ميتسوبيشي ايفو 3)، أمجد الحوراني (سيات ليون)، محمد العزة (ستروين زد اكس)، عامر موسى (تويوتا ستارليت)، عروة مدانات (سوبارو امبريزا)، علي زوانة (ميتسوبيشي كولت)، ضياء كرزون (تويوتا كورولا جي تي)، يزن جمعة (رينو كليو آر اس)، أمين دحام (ميني كوبر)، عاصم عارف (رينو كليو آر اس)، ميرا تررزي (هيونداي توسكان)، رامي جابر (فلسطين) - (سوبارو امبريزا)، محمد شاهين (سوبارو امبريزا)، عدي الداوود (ميتسوبيشي أيفو 8)، سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، محمد زغلول (هوندا سيفيك)، خليل المحسين (بي ام دبليو ايه 30)، عبد الالة ناصيف (فلسطين) - (سوبارو امبريزا)، حمزة القيسي (غولف في دبليو ايه)، طارق صرصور (فلسطين) - (سوبارو امبريزا)، رامي قطوني (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30)، محمد الشرفا (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30)، عمر موسى (تويوتا ستارليت)، محمد صبيحات (ميتسوبيشي أيفو 6)، رياض جمعة (رينو 5 جي تي تيربو)، غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب)، أحمد البنا (غولف في دبليو ايه)، إبراهيم البجة (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30)، مهدي ردايدة (فلسطين) - (سوبارو امبريزا)، سهيل الأصبح (فلسطين)- (بي ام دبليو ايه 30)، عبد الله الدقة (ميتسوبيشي لانسر)، يزن حموضة (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30)، أيمن الحوراني (بي ام دبليو520)، خليل بلعاوي (تويوتا كورولا)، جورج سعادة (فلسطين)- (سوبارو امبريزا)، سهيل أبو الروس (أوبل كاديت)، سيف منصور (سوبارو امبريزا)، محمود شاهين (سوبارو امبريزا)، عبد الله شاهين (سمارت)، داوود دهشان (بروتون ويرا)، محمد الشرفا (بي ام دبليو ايه 30 إم ايه)، عاصم الضروس (بي ام دبليو ايه 30)، سامي حزين (غولف في دبليو ايه)، أيمن الساعي (بي ام دبليو ايه 21 )، مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8) قيس تفاحة (بي ام دبليو ايه 36)، بلال قبلاوي (تويوتا كورولا)، ماهر العمراني (ميتسوبيشي أيفو 6)، طه أبو عادي (بي ام دبليو ايه 36)، بهاء دلقموني (سوبارو امبريزا)، جاد نباص (تويوتا كورولا جي تي)، موسى الأقطش (تويوتا سليكا)، أحمد جانخوت (تويوتا كورولا)، عبد شيكاخوا (ريتسا جو)، عماد البابا (بي ام دبليو ايه 36)، فارس دلقموني (سوبارو امبريزا)، سيف الشيخ (سوبارو امبريزا)، هشام النجار (ميتسوبيشي كولت).