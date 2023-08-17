65 متسابقا يتنافسون على لقب سباق السرعة الثالث اليوم ‏

أيمن وجيه الخطيب ‏

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تشتد المنافسة بين السائقين في سباق السرعة الثالث الذي يقام اليوم في حلبة نادي السيارات الملكي.ويسعى الشاب شاكر جويحان لنيل ‏‏اللقب والمضي قدما بصدارة الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات السرعة وينافسه عدد كبير من السائقين من الأردن وفلسطين.‏ وفي إحصائية سريعة للسباق تدور المنافسة في مجموعات الدفع الرباعي والأمامي والخلفي وفي فئات b‏3، ‏b‏2،‎3a ‎، ‏‎5bc‎ ، ‎‎2a‎، ‏‏‎4a‎‏ ،‎5a‎، ‏cat2‎ ،1 والسيارات الكهربائية.ويشارك السائقون على متن سيارات سوبار امبريزا وبي ام دبليو وسمارت ‏وميتسوبيشي وغولف وميني وتويوتا وريتسا جو وستروين وسيات ورينو ‏ويشارك في السباق 65 سائقا 10 منهم من فلسطين هم : رامي جابر، طارق صرصور، رامي ‏قطوني، محمد الشرفا، مهدي ردايدة ، ‏سهيل الأصبح ، إبراهيم البجة ، جورج سعادة ، يزن حموضة. عبد الإله ناصيف.‏ويبلغ عدد السائقين الأردنيين المشاركين في السباق 55 سائقا هم: شاكر جويحان، إيهاب الشرفا، حسام سالم، فادي دهشان، مصطفى ‏جمعة، أمير ناصيف، صدقي أبو شقرة، رائد دهشان، أمجد ‏الحوراني، محمد العزة، عامر موسى، عروة مدانات، علي زوانة، ضياء ‏كرزون، يزن جمعة، أمين دحام، عاصم عارف، ميرا ‏ترزي، محمد شاهين، عدي الداوود، سالم طعيمة، محمد زغلول، خليل ‏المحيس، حمزة القيسي، عمر موسى، محمد صبيحات، ‏رياض جمعة، غيث وريكات، أحمد البنا، عبد الله الدقة، أيمن الحوراني، خليل ‏بلعاوي، سهيل أبو الروس، سيف منصور، ‏محمود شاهي ، عبد الله شاهين، داوود دهشان، محمد الشرفا، عاصم الضروس، سامي ‏حزين، أيمن الساعي، مصطفى عطاري، ‏قيس تفاحة، بلال قبلاوي، ماهر العمراني، طه أبو عادي، بهاء دلقموني، جاد نباص، ‏موسى الأقطش، أحمد جانخوت، عبد ‏شيكاخوا، عماد البابا، فارس دلقموني، سيف الشيخ ،هشام النجار .‏