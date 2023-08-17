65 متسابقا يتنافسون على لقب سباق السرعة الثالث اليوم ‏

ويسعى الشاب شاكر جويحان لنيل اللقب والمضي قدما بصدارة الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات السرعة وينافسه عدد كبير من السائقين من الأردن وفلسطين. وفي إحصائية سريعة للسباق تدور المنافسة في مجموعات الدفع الرباعي والأمامي والخلفي وفي فئات b3، b2،3a ، 5bc ، 2a، 4a ،5a، cat2 ،1 والسيارات الكهربائية.
ويشارك السائقون على متن سيارات سوبار امبريزا وبي ام دبليو وسمارت وميتسوبيشي وغولف وميني وتويوتا وريتسا جو وستروين وسيات ورينو
ويشارك في السباق 65 سائقا 10 منهم من فلسطين هم : رامي جابر، طارق صرصور، رامي قطوني، محمد الشرفا، مهدي ردايدة ، سهيل الأصبح ، إبراهيم البجة ، جورج سعادة ، يزن حموضة. عبد الإله ناصيف.
ويبلغ عدد السائقين الأردنيين المشاركين في السباق 55 سائقا هم: شاكر جويحان، إيهاب الشرفا، حسام سالم، فادي دهشان، مصطفى جمعة، أمير ناصيف، صدقي أبو شقرة، رائد دهشان، أمجد الحوراني، محمد العزة، عامر موسى، عروة مدانات، علي زوانة، ضياء كرزون، يزن جمعة، أمين دحام، عاصم عارف، ميرا ترزي، محمد شاهين، عدي الداوود، سالم طعيمة، محمد زغلول، خليل المحيس، حمزة القيسي، عمر موسى، محمد صبيحات، رياض جمعة، غيث وريكات، أحمد البنا، عبد الله الدقة، أيمن الحوراني، خليل بلعاوي، سهيل أبو الروس، سيف منصور، محمود شاهي ، عبد الله شاهين، داوود دهشان، محمد الشرفا، عاصم الضروس، سامي حزين، أيمن الساعي، مصطفى عطاري، قيس تفاحة، بلال قبلاوي، ماهر العمراني، طه أبو عادي، بهاء دلقموني، جاد نباص، موسى الأقطش، أحمد جانخوت، عبد شيكاخوا، عماد البابا، فارس دلقموني، سيف الشيخ ،
هشام النجار .