7 أجنبيات يعززن صفوف فرق السيدات تحضيرا لبطولة الأندية "الأردنية السعودية"

مهند جويلس

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أتمت الفرق المحلية المشاركة ببطولة الأندية الأردنية السعودية للسيدات، صفقاتها من اللاعبات الأجانب، تمهيدا للبطولة التي تنطلق بنسختها الأولى الأربعاء المقبل على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة، وتستمر حتى الأول من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.وكان اتحاد الكرة قد سمح مؤخرا للفرق المشاركة، بزيادة عدد اللاعبات الأجنبيات في الفريق الواحد إلى 4 لاعبات كحد أقصى، من خلال السماح لكل فريق بالتعاقد مع لاعبتين جديدتين للبطولة الخارجية فقط، على أن يستكمل كل فريق مشاركته بدوري المحترفات باللاعبتين الأجنبيتين السابقتين.وتقام البطولة بتعاون مشترك بين الاتحاد المحلي ونظيره السعودي، في إطار تعزيز جوانب التعاون بين الاتحادين على صعيد الكرة النسوية، وتصل الفرق السعودية المشاركة غدا للأردن، على أن يعقد المؤتمر الصحفي لمدربي فرق البطولة ظهر بعد غد الثلاثاء في أحد فنادق العاصمة عمان.وضمت المجموعة الأولى فرق الاتحاد وعمان اف سي من الأردن، والهلال والاتحاد من السعودية، فيما جاءت فرق النصر والأرثوذكسي من الأردن، والشباب والنصر من السعودية في المجموعة الثانية، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي.وتنطلق الجولة الأولى الأربعاء بلقاء الهلال وعمان اف سي عند الساعة الخامسة مساء، تتبعها مواجهة الاتحاد الأردني والاتحاد السعودي عند الساعة الثامنة مساء، على أن تختتم الجولة الأولى الأربعاء بمواجهتي النصر السعودي والنصر الأردني عند الساعة الخامسة مساء، والأرثوذكسي والشباب عند الساعة الثامنة مساء.وفضل متصدر ترتيب دوري المحترفات فريق الاتحاد التعاقد مع لاعبة واحدة فقط، وهي الغانية ساندرا التي تلعب بمركز الهجوم، لتنضم إلى الفريق الذي يضم أيضا المهاجمة اللبنانية ليلى إسكندر والمدافعة المصرية أمنية محمود، مع منح الثقة والدعم بشكل أكبر للاعبة المحلية.وجلب الأرثوذكسي لاعبتين من غانا، المهاجمة سارة أبرافي والجناح الهجومي تادينا أتا، لتنضما إلى مواطنتيهما ناومي أنيما ورحمة جافارو، إلى جانب اللاعبة الأميركية المقيمة جيليان مورجان، ليدخل “نسور عبدون” البطولة وعينه على اللقب.واستقطب عمان اف سي لاعبتين من غانا أيضا وهما المهاجمة ميري بواتينغ والمدافعة كوينا بيل، لتنضما إلى مواطنتيهما جوسي لاربي وأشيا كونستانس، سعيا لتعزيز آمال الفريق بالوصول لمكان بعيد في البطولة.أما فريق النصر، فقد لجأ للمدرسة اللبنانية في تعاقداته الجديدة، حيث استقطب المهاجمة سينتيا صالحة من نادي أكاديمية بيروت، إلى جانب زميلتها في المنتخب لاعبة الوسط سميرة عوض، والتي جاءت من فريق نجوم الرياضة.وتعد صالحة (21 عاما) من أبرز اللاعبات في المنتخب اللبناني الذي أظهر تطورا ملحوظا في الفترات الماضية، وتوجت مؤخرا بجائزة هدافة الدوري اللبناني للموسم الثالث على التوالي، وبرصيدها 29 هدفا.وحققت مهاجمة فريق النصر الجديدة، أرقاما مميزة مؤخرا بالدوري اللبناني، إذ أصبحت اللاعبة الأكثر تسجيلا للأهداف في موسم واحد، وثاني أكثر اللاعبات تحقيقا للقب الهدافة في 3 مناسبات، وتوجت بجائزة الهدافة في 4 من آخر 6 مواسم شاركت بها سواء على صعيد فرق السيدات أو الشابات.وقامت صالحة في الدوري اللبناني بصناعة 7 أهداف، محتلة المركز الخامس على قائمة أكثر اللاعبات تقديما للتمريرات الحاسمة، وهو العدد ذاته الذي وصلت إليه سميرة عوض في البطولة.