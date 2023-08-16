الخميس 17 آب 2023
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7 لاعبين يمثلون الكراتيه الأردنية بالدورة الآسيوية الـ19

لاعبة المنتخب الوطني السابقة منار شعث صاحبة ذهبية غوانزو 2010 -(أرشيفية)
لاعبة المنتخب الوطني السابقة منار شعث صاحبة ذهبية غوانزو 2010 -(أرشيفية)
عمان- أعن اتحاد الكراتيه عن مشاركة 7 لاعبين في الدورة الآسيوية الـ19 التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية بالفترة 23 أيلول (سبتمبر) حتى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين.اضافة اعلان
واللاعبون هم عبد الرحمن المصاطفة ومحمود الجعفري وحسن مصاروة وعبد الله حماد ولين منصور ومنى الديري وجود الضروس.
وحققت الكراتيه الأردنية خلال تاريخ المشاركة في الدورات الآسيوية، عددا من الميداليات؛ حيث حقق المنتخب ميدالية ذهبية وفضيتين و6 برونزيات لتحمل في جعبتها 9 ميداليات وتحتل المركز الحادي عشر في الترتيب العام من بين 24 دولة.
وخلال تاريخ المشاركة، حقق لاعبو المنتخب الوطني طلعت خليل والمعتصم بالله خير وعامر أبو عفيفة الميدالية البرونزية في الدورة الآسيوية بالدوحة العام 2006، وحققت لاعبة المنتخب الأردني للكراتيه السابقة منار شعث، الميدالية الذهبية الوحيدة للأرن في الدورة الآسيوية في غوانزو 2010.
كما نال لاعب المنتخب الوطني بشار النجار الميدالية الفضية، وأحرز لاعب المنتخب الوطني المتعصم بالله خير الميدالية البرونزية.
كما نال لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبد الرحمن المصاطفة الميدالية الفضية في الدور الآسيوية في إنتشون 2014.
ونال لاعبا المنتخب الوطني عبد الرحمن المصاطفة وبشار النجار الميدالية البرونزية في الدورة الآسيوية في اندونيسيا 2018.

الترتيب العام للكراتيه الأردنية في الدورات الآسيوية:
- الدورة الآسيوية الدوحة 2014: المركز الثاني عشر برصيد 3 ميداليات برونزية.
- الدورة الآسيوية في غوانزو 2010: المركز السادس برصيد ذهبية وفضية وبرنزية.
- الدور الآسيوية في إنتشون 2014: المركز العاشر برصيد ميدالية فضية.
- الدورة الآسيوية في اندونيسيا 2018: المركز الثاني عشر برصيد ميداليتين برونزيتين.
عبد شيكاخوا

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