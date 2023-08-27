7 ميداليات لـ"المواي تاي" ببطولة العرب للشباب

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حقق المنتخب الوطني للمواي تاي 7 ميداليات ملونة، ببطولة العرب للشباب التي اختتمت أمس في ليبيا، بمشاركة واسعة من اللاعبين من مختلف الدول العربية.وحصل المنتخب الوطني على الميداليات عبر كل من: زيد الشاويش (ذهبية)، جمال بداوي (فضية)، قمر المناصير (برونزية)، أسعد السعدي (برونزية)، عبد الله أبو زنيمة (برونزية)، سدين الرمحي (برونزية)، منذر حمد (برونزية).وشهدت البطولة، مشاركة 200 لاعب ولاعبة من 15 دولة عربية، وهي: الأردن، ليبيا، الإمارات، سورية، المغرب، العراق، فلسطين، البحرين، مصر، اليمن، لينان، الكويت، الجزائر، تونس وموريتانيا.وشارك المنتخب الوطني بالبطولة عبر 16 لاعبا ولاعبة، وهم: المنتخب من (12-13 عاما) 4 لاعبين ينال صفوان (وزن تحت 36 كغم)، عبد الرحمن أبو الليل (وزن تحت 40 كغم)، وليد الخفش (وزن تحت 44 كغم) ومنذر حمد (وزن تحت 48 كغم).و5 لاعبين بفئة (14-15 عاما)، وهم: جمال البداوي (وزن تحت 45 كغم)، ورد نيروخ (وزن تحت 48 كغم)، زيد الشاويش (وزن تحت 54 كغم)، محمد نيروخ (وزن تحت 57 كغم) وسامي الأخرس (وزن تحت 63.5 كغم).و4 لاعبين بعمر (16-17 عاما)، وهم: عبيدة بصبوص (وزن تحت 57 كغم)، محمد قباجا (وزن تحت 60 كغم)، أسعد السعدي (وزن تحت 63.5 كغم) وعمر أحمد (وزن تحت 67 كغم) وعبد الله أبو زنيمة (وزن تحت 70 كغم)، فيما مثل المنتخب لاعبتان بالعمر نفسه، وهما سدين الرمحي (وزن تحت 51 كغم) وقمر المناصير (وزن تحت 57 كغم).ويقود المنتخب الوطني المدرب رأفت السراديح، فيما يتولى مهمة المدير الفني للمنتخبات الوطنية ياسر أبو صفية.