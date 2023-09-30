70 مشاركا يتنافسون على لقب النسخة 32 من بطولة الأردن للجولف

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ينظم اتحاد الجولف، النسخة 32 من بطولة الأردن الدولية المفتوحة للجولف، خلال الفترة من 3 إلى 7 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، في ملاعب "واحة آيلة" بمدينة العقبة، وسط مشاركة واسعة لنحو 70 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.وأكدت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة الدولية، مشاركة 10 لاعبين حتى الآن من دول، لبنان وقطر والسعودية وسلطنة عمان في فعاليات البطولة، إلى جانب عدد من هواة الجولف والمقيمين في الأردن، للفئات العمرية الخمسة (الرجال والسيدات والناشئين تحت 19 و14 عاما، وفئة النت المقتصرة على المشاركين من الجاليات).وقال العراقي عامر راضي المدير الفني للمنتخبات الوطنية للجولف على هامش البطولة: "نأمل في أن تخرج النسخة المقبلة من بطولة الأردن المفتوحة بأفضل صورة ممكنة، وبشكل يعكس المكانة والسمعة الكبيرة التي باتت تحظى بها البطولة"، مؤكدا إنجازهم الترتيبات كافة.وثمن اتحاد الجولف، الدعم الكبير المقدم من الاتحاد العربي للجولف واللجنة الأولمبية، لضمان استمرار تنظيم فعاليات البطولة الدولية، التي تأتي ضمن التصنيف العالمي "واغر"، وسط اهتمام كبير أيضا من النادي الملكي الأقدم في اسكتلندا (R.A) بإقامة فعاليات البطولة.كما ثمنت أسرة الجولف، الدعم المتواصل لنادي وأكاديمية آيلة للجولف – الشريك الاستراتيجي – وشركة واحة آيلة، لضمان إنجاح البطولة ومواكبة المعايير العالمية، إلى جانب هيئة تنشيط السياحة ومديرية الأمن العام، تقديرا لدورهم في تعزيز رياضة الجولف الأردنية كمحطة جذب للبطولات العالمية.