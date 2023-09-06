9 أهداف للمنتخب الأولمبي في شباك بروناي بالتصفيات الآسيوية

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اكتسح المنتخب الوطني تحت 23 عاما نظيره منتخب بروناي دار السلام بالفوز عليه بتسعة أهداف دون رد، بالمباراة التي جرت مساء الأربعاء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، في ختام منافسات الجولة الأولى من المجموعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (قطر 2024).وسجل المنتخب 3 أهداف في الشوط الأول عبر كل من رزق بني هاني د 10، سيف الدين درويش د 16، وأمين الشناينة د 22، قبل أن يحرز عبر محمد أبو النادي الهدف الرابع د 48، فيما جاءت الأهداف الخامس والسادس والسابع عكسية من دفاع منتخب بروناي عند الدقائق 81 و85 و90+1، فيما سجل الهدف الثامن مهند أبو طه عند الدقيقة 90+3، وختاما بالهدف التاسع عبر وسيم ريالات د 90+7.وكان منتخب سلطنة عُمان قد تجاوز نظيره السوري بهدفين دون مقابل، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى على الملعب ذاته.وتصدر المنتخب الوطني الأولمبي المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن المنتخب العماني وبرصيد كل منتخب 3 نقاط، بينما احتل منتخبا سورية وبروناي المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.ويخوض المنتخب الوطني مباراته الثانية في التصفيات مساء السبت المقبل بلقاء المنتخب العماني، على أن تسبقها مباراة سورية وبروناي.