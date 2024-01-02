9 لاعبين يحق لهم تمثيل"التايكواندو" ببطولتي العرب والفجيرة

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - سجل اتحاد التايكواندو 9 لاعبين، لتمثيل المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب الرابعة المفتوحة للتايكواندو (عيار نجمة) التي ستنطلق بداية الشهر المقبل، في مدينة الفجيرة الدولية، وفي بطولة الفجيرة الدولية الـ 11 (عيار نجمتين) التي ستنطلق 7 الشهر المقبل، بنتظيم من الاتحادين العربي والإماراتي للتايكواندو، وبإشراف الاتحاد الدولي.وأعلن الاتحاد الدولي يوم أمس أسماء المشاركين في البطولتين، حيث يمثل منتخبنا كل من جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار ومحمود الطرايرة ونتالي الحميدي وراما أبو الرب ورهام الجلاد، بانتظار اسماء اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب فعليا في الفجيرة، وفق اختيارات الجهاز الفني.وتتيح بطولة كأس العرب والفجيرة الدولية للاعبين المشاركين لتحسين تصنيفهم الدولي ووفقا لتعليمات بطولة كأس العرب تقام المباريات على نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.كما سيتم تطبيق قانون المنافسات الخاصة بالاتحاد الدولي للتايكواندو وفقا لأخر تعديلاته التي أقرت في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي (أفضل 3 جولات)، ويبلغ زمن المباريات لفئة الرجال والسيدات دقيقتين ودقيقة استراحة ويمكن التعديل حسب ما يتقرر من قبل المندوب الفني للبطولة ويبلغ زمن المباريات لفئتي الشباب والناشئين دقيقة ونصف ودقيقة استراحة ويمكن التعديل حسب ما يتقرر من قبل المندوب الفني للبطولة).ويتم احتساب الترتيب العام للبطولة بنظام النقاط (نقطة واحدة للمشاركة) بعد تخطي عملية الميزان ونقطة واحدة للفوز سواء خلال المباراة أو عن طريق القرعة و 7 نقاط للميدالية الذهبية ، و3 نقاط للميدالية الفضية، ونقطة واحده للميدالية البرونزية .وتحسب النتائج العامة للبطولة للترتيب العام فئة المنتخبات والترتيب العام للبطولة لفئة الندية والترتيب العام للبطولة للدول حيث يتم احتساب جميع النقاط التي تحصلت عليها الفرق والمنتخبات مجتمعة لكل دولة، كما يلتزم الاتحاد العربي بشكل صارم بتعليمات اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات والعقاقير وسوف يقوم بتوقيع العقوبات المناسبة تجاه المتنافسين الذين يثبت تناولهم لمنشطات أو عقاقير.وسوف يقوم الاتحاد الدولي بعمل فحوصات عشوائية للمتنافسين المشاركين وأي منافس لا يمتثل للفحص أو يتضح قيامه بمخالفة تتم إلغاء نتيجته ويكون عرضة للإجراءات العقابية.