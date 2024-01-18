9 مباريات في "سلة الناشئين" اليوم.. وفوز مثير للمقاولين على الأهلي

خالد تيسير العميري

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تقام اليوم خمس مباريات ضمن ذهاب المرحلة الثانية من بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة، حيث تشهد صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب مواجهتي نجوم اتحاد عمان والأرثوذكسي عند الساعة 3 مساء، والرياضي مع غزة هاشم عند الساعة 4:30 مساء.ويستقبل فريق شباب بشرى نظيره الأرثوذكسي عند الساعة 6 مساء في صالة الحسن التدريبية، فيما ستكون صالة الحسن للشباب مسرحا لمواجهة "ديربي الشمال" بين كفريوبا والجليل عند الساعة 5 مساء، تليها مواجهة بيت ايدس واتحاد عمان عند الساعة 7:30 مساء، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد"، بتعليق الزميل مصطفى منصور.وكان فريق نجوم الأرثوذكسي، تغلب على فريق الجليل بنتيجة (68-43)، في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة الأمير حمزة وبرز فيه اللاعب سند عريقات من جانب نجوم الأرثوذكسي بتسجيله 12 نقطة و6 متابعات وستيل وبلوك شوت بفاعلية 16، فيما كان أحمد البربري المسجل الأبرز في اللقاء من جانب الجليل بـ28 نقطة و3 متابعات وتمريرة و3 ستيل بفاعلية 2.وفي بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة، تقام اليوم أربع مباريات، حيث تحتضن صالة الأمير حمزة مواجهتي الرياضي ونجوم اتحاد عمان عند الساعة 9 صباحا، والإنجليزية مع الأهلي عند الساعة 10:30 صباحا، فيما تحتضن صالة الحسن التدريبية مواجهتي الجليل وجرش عند الساعة 3 مساء، وشباب بشرى مع كفر راكب عند الساعة 4:30 مساء.وشهدت مباريات أول من أمس، فوز الإنجليزية على نجوم اتحاد عمان بنتيجة (72-19)، في لقاء برز فيه اللاعب كريم خوالده بتسجيله 24 نقطة و4 متابعات و3 تمريرات وستيل بفاعلية 22، فيما تغلب المقاولين على الأهلي بنتيجة (49-45) في لقاء برز فيه لاعبه باسل خضر بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 10 نقاط و16 متابعة وتمريرة و6 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 18.ولم يواجه فريق كفريوبا صعوبات في تخطي عقبة بيت ايدس بفوزه عليه بنتيجة (77-23)، في لقاء برز فيه لاعبه عمار القواسمة بتسجيله 29 نقطة و8 متابعات و6 تمريرات و8 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 39، فيما تغلب فريق غزة هاشم على فريق دير أبي سعيد بنتيجة (33-6) في لقاء كان فيه عبدالرحمن العايدي المسجل الأبرز بـ 14 نقطة و4 متابعات وستيل بفاعلية 6.وارتقى الإنجليزية إلى صدارة ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد نقطتين، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة عن فريقي نجوم الأرثوذكسي والمقاولين، اللذان حلا في المركزين الثاني والثالث تواليا بالرصيد النقطي نفسه، فيما جاءت فرق، الأهلي والرياضي ونجوم اتحاد عمان في المراكز الرابع والخامس والسادس تواليا برصيد نقطة واحدة لكل فريق.