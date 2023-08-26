9 منتخبات تشارك في بطولة غرب آسيا للكراتيه في عمان

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يستضيف الاتحاد الأردني للكراتيه وبالتعاون مع جامعة البترا، بطولة غرب أسيا بمشاركة 9 دول. وقال رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب في تصريح صحفي اليوم أن البطولة التي تقام تحت رعاية سمو الأميرة آيه الفيصل، تجري منافساتها في عمان يومي الأول والثاني من الشهر المقبل. وتجري منافسات البطولة في الصالة الرياضية في جامعة البترا بمشاركة منتخبات : السعودية – الكويت – الامارات- سورية – فلسطين – اليمن – العراق -البحرين والأردن ) . وسيقام على هامش البطولة دورتا حكام ومدربين آسيوية باشراف مباشر من الاتحاد الآسيوي.ويسعى اتحاد الكراتيه لمواصلة تحقيق النتائج الفنية والإدارية التي حققها في المنافسات والمناسبات السابقة، علما أن المنتخب الوطني حقق في الفترة الماضية إنجازات على مختلف الصعد.