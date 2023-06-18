الثلاثاء 20 حزيران 2023
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ألافيس يكمل عقد الفرق المتأهلة إلى "الليغا"

فرحة لاعبي ديبورتيفو ألافيس ومشجعيهم بالصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني - (من المصدر)
فرحة لاعبي ديبورتيفو ألافيس ومشجعيهم بالصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني - (من المصدر)
أكمل ديبورتيفو ألافيس عقد المتأهلين إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الموسم المقبل 2023-2024 بعد فوزه بملحق الترقي إلى البطولة المحلية.
وأنهى ألافيس الموسم المنتظم لدوري الدرجة الثانية الإسباني محتلا المركز الرابع، ليخوض منافسات الملحق برفقة ليفانتي الثالث، وإيبار الخامس، وألباسيتي السادس.اضافة اعلان
وأقيمت منافسات الملحق بنظام المواجهات الإقصائية من مباراتي ذهاب وإياب؛ حيث واجه ليفانتي فريق ألباسيتي، والتقى ألافيس مع إيبار في نصف النهائي، وقد أسفرت المواجهتان عن تأهل ليفانتي وألافيس إلى الدور النهائي.
وتقابل الفريقان، ليفانتي وألافيس، في نهائي الملحق عبر مواجهتي ذهاب وإياب، وتمتع ليفانتي بخوض مباراة الإياب على أرضية ملعبه، وقد بدا مرشحا "فوق العادة" لحصد بطاقة التأهل بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي من دون أهداف.
لكن هدفا متأخرا لفريق ألافيس في مباراة الإياب، أحرزه المهاجم الإسباني أسيير فيلاليبري من ركلة جزاء مع الدقيقة 120+9، منح الفريق الباسكي الفوز بهدف نظيف، كان كفيلا بتأهله إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، وسط خيبة أمل كبيرة للاعبي ليفانتي ومشجعيهم.
وكان الصعود الأول لفريق ألافيس في موسم 1929-1930 على يد المدرب فرانثيسكو باونا، واستمر ألافيس في دوري الأضواء 3 مواسم بعدها، لكنه هبط للدرجة الثانية واحتاج إلى 21 عاما كي يعود للدرجة الأولى في موسم 1953-1954 تحت إمرة مانويل إتشيثاريتا، الذي انتزع لقب بطل دوري الدرجة الثانية.
إلا أن حضور ألافيس في الليغا لم يدم سوى موسمين وتدهور الحال به بين مختلف درجات الدوري على مدار 40 عاما، حتى العام 1998 حين عاد إلى دوري الصفوة بفريق من إعداد خوسيه مانويل إسنال، وكانت تلك الفترة الأفضل للنادي، حيث تأهل إلى دوري الأبطال مرتين وخاض نهائيا أوروبيا كذلك.
وهبط ألافيس مرة أخرى بعدها بخمسة أعوام، ورغم أنه عاد بعد عامين -في 2005- لكنه صمد موسما وحيدا فقط بين الكبار، وفي 2016، تمكن بيبي بوردالاس من وضع ألافيس في الدرجة الأولى، بعد 10 أعوام من الغياب، ونجح ألافيس وقتها في البقاء لأطول فترة في تاريخه -6 أعوام- في الليغا، لكنه هبط مجددا العام الماضي.
وسبق لفريقي غرناطة ولاس بالماس أن ضمنا التأهل إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم المقبل؛ مع احتلالهما المركزين الأول والثاني على سلم الترتيب النهائي لدوري الدرجة الثانية.
ويعني ذلك أن أندية غرناطة ولاس بالماس وديبورتيفو ألافيس سيحلون مكان الثلاثي الهابط من دوري الدرجة الأولى هذا الموسم 2022-23، ويتعلق الأمر بكل من إلتشي وإسبانيول وبلد الوليد.-(وكالات)
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