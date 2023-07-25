الأربعاء 26 تموز 2023
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كرة المضرب

ألكاراز يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي.. وميار تحقق قفزة واسعة

لاعب كرة المضرب الإسباني كارلوس ألكاراز - (من المصدر)
لاعب كرة المضرب الإسباني كارلوس ألكاراز - (من المصدر)
 حافظت نجمة التنس التونسية أنس جابر على مركزها السادس في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، فيما واصلت المصرية ميار شريف تقدمها.
وتربعت البولندية إيغا شفيونتيك على عرش المركز الأول برصيد 9315 نقطة، تلتها البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 8845 نقطة، والكازاخستانية إيلينا رايباكينا في الترتيب الثالث (5465)، ثم الأميركية جيسيكا بيغولا التي حلت رابعة (5395) نقطة، والفرنسية كارولين غارسيا خامسة (4865) نقطة.اضافة اعلان
واحتفظت التونسية أنس جابر بالمركز السادس (4846)، تليها الأميركية كوكو غوف سابعة (3390)، ثم التشيكية بترا كفيتوفا ثامنة (3341)، واليونانية ماريا ساكاري تاسعة (3310)، واحتلت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المركز العاشر (3106)، بينما حققت ميار شريف قفزة كبيرة في التصنيف، بعدما تقدمت 7 مراكز من المركز الـ38 إلى المركز الـ 31 عالميا.
ولدى الرجال، حافظ الإسباني كارلوس ألكاراز والصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي دانييل ميدفيديف على المراكز الأولى في التصنيف العالمي لتنس الرجال للمحترفين، حيث لم تشهد المراكز الأولى أي تغيير باستثناء اقتحام الأرجنتيني بيدرو كاتشين لقائمة "أفضل 50 لاعبا".
وعقب نهاية بطولة ويمبلدون الكبرى المقامة على الملاعب العشبية، التي توج بها ألكاراز للمرة الأولى بانتصاره على حامل اللقب ديوكوفيتش، حظي معظم اللاعبين الكبار في التصنيف براحة، ما انعكس على قائمة التصنيف العالمي، والتي لم تتغير في أول 15 مركزا.
وكانت أفضل قفزة حققها كاتشين، الذي إضافة لتتويجه بلقب جاشتاد (سويسرا)، وهو الأول له صعد 41 مركزا وليحل في التصنيف الـ49 عالميا. -(وكالات) 
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