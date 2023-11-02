الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كرة المضرب

أنس جابر تنهي آمال فوندروسوفا.. وزفيريف يبلغ ثمن نهائي باريس

لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر - (من المصدر)
لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر - (من المصدر)
 تغلبت التونسية أنس جابر، المصنفة السابعة عالميا، على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بواقع 6-4 و6-3، ضمن المجموعة الثانية في البطولة الختامية لتنس السيدات المقامة في المكسيك.اضافة اعلان
وشهدت المباراة ارتكاب اللاعبتين للعديد من الأخطاء السهلة، حيث ارتكبت جابر 20 خطأ سهلا وفوندروسوفا 24، وحسمتها اللاعبة التونسية المرشحة السادسة للقب في ساعة و29 دقيقة، لتطيح بمنافستها التشيكية خارج البطولة حسابيا بعد خسارتها للمباراة الثانية.
وعقب المباراة، قالت جابر التي حققت أول انتصار بالبطولة بعد خسارتها أمام الأميركية كوكو جوف بالمواجهة الأولى: "أنا سعيدة بالفوز ولكنني لست سعيدة مؤخرا" مشيرة إلى أنها تعاني بسبب الحروب التي يشهدها العالم.
وفي وقت سابق، فازت البولندية إيجا شفيونتك المصنفة الثانية عالميا على الأميركية كوكو جوف 6-0 و7-5، وفي ختام المجموعة الثانية اليوم، ستواجه شفيونتك جابر، بينما ستلعب جوف ضد فوندروسوفا.
وواصل الألماني ألكسندر زفيريف انطلاقته في بطولة باريس بيرسي لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، إثر فوزه في الدور الثاني بصعوبة على الفرنسي أوجو أومبير بمجموعتين مقابل واحدة، ليضرب موعدا مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في الدور ثمن النهائي.
واحتاج المصنف التاسع عالميا لقرابة 3 ساعات ونصف، من أجل حسم المواجهة القوية أمام اللاعب الفرنسي، بنتيجة "6-4 و6-7 (3-7) و7-6 (7-5)". 
ويعد هذا هو الانتصار الأول للألماني على الفرنسي في ثاني مواجهة تجمعهما، حيث كانت الأولى قبل عامين في ثمن النهائي بطولة هاله الألمانية للتنس، وانتصر حينها أومبير بمجموعتين لواحدة أيضا.
وسيكون زفيريف على موعد مع اختبار قوي في ثمن النهائي مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الذي أطاح بالكندي الشاب فيليكس أوجيه ألياسيم بمجموعتين دون رد بواقع "6-3 و7-6 (7-4)".
وستكون المباراة المقبلة هي الـ13 بين زفيريف وتسيتسيباس، علما بأن اليوناني يتفوق بشكل واضح بـ8 انتصارات، مقابل نصف هذا العدد لزفيريف.
وعاد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا إلى ملاعب التنس بقوة، عبر بوابة دورة باريس للماسترز (ذات الألف نقطة).
وحقق ديوكوفيتش، فوزا سهلا على الأرجنتيني توماس مارتن إيتشيفيري، المصنف 31 عالميا، بنتيجة 6-3 و6-2، خلال منافسات الدور الثاني من دورة باريس.
وخاض ديوكوفيتش مباراته الأولى بعد فترة راحة لمدة شهر ونصف، عقب فوزه باللقب الـ24 في البطولات الأربع الكبرى بالفوز في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أيلول (سبتمبر) الماضي، معادلا الرقم القياسي المسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت.
وتبعها النجم الصربي بعد أيام قليلة بقيادة منتخب بلاده للفوز بلقب كأس ديفيس في مدينة فالنسيا الإسبانية، وكسر ديوكوفيتش الذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل إرسال منافسه في الشوط الثامن من المجموعة الأولى، وكرر فعلته مرتين في المجموعة الثانية ليحسم النتيجة من دون أي معاناة تذكر.
وضرب الصربي موعدا في الدور المقبل، مع الهولندي تالون جريكسبور، المصنف 23 عالميا. -(وكالات) 
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