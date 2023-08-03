الخميس 03 آب 2023
النسخة المطبوعة

إنجاز تاريخي.. المغرب يطيح بألمانيا من كأس العالم للسيدات

المغرب يطيح بألمانيا من كأس العالم للسيدات
المغرب يطيح بألمانيا من كأس العالم للسيدات
أخفق المنتخب الألماني في تجاوز حاجز دور المجموعات لبطولة كأس العالم للسيدات 2023 عقب تعادله مع كوريا الجنوبية (1-1)، وفوز المغرب على نظيره الكولومبي بهدف من دون رد اليوم الخميس.اضافة اعلان

وضعت اللاعبة الكورية الجنوبية تشو سو هيون منتخب بلادها في المقدمة بهدف مبكر سجلته بعد مرور 6 دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.

وردت الألمانية ألكسندرا بوب بهدف التعادل لبلاده في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للقاء الذي انتهى بالتعادل (1-1)، ولكن ذلك لم يكن كافيا للتأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، بعد أن حقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا، بفوزه على نظيره الكولومبي بهدف من دون رد، والعبور إلى دور الـ16 في أول مشاركة له في مونديال السيدات.

واستهل منتخب ألمانيا مشواره في بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، المقامة حاليا في نيوزيلندا وأستراليا، بفوز ساحق على نظيره المغربي بستة أهداف من دون رد، قبل أن يسقط أمام نظيره الكولومبي بهدف مقابل هدفين، ومن ثم في فخ التعادل أمام كوريا الجنوبية بهدف لمثله اليوم، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثامنة (H) ويودع المونديال.   

بينما تصدر منتخب كولومبيا ترتيب المجموعة، برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المغرب، وتأهلا معا إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.

بينما احتلت كوريا الجنوبية المركز الرابع الأخير على سلم الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

RT 
لعشاق ميسي.. تعرّف أين يمكن مشاهدة مبارياته مع إنتر ميامي؟

لعشاق ميسي.. تعرّف أين يمكن مشاهدة مبارياته مع إنتر ميامي؟ 22 تموز 2023

WhatsApp Image 2023-07-19 at 9.32.06 PM

رئيس فيفا يناشد المشجعين لشراء تذاكر مباريات مونديال السيدات 19 تموز 2023

مهلة أخيرة من ناصر الخليفي لمبابي

مهلة أخيرة من ناصر الخليفي لمبابي 19 تموز 2023

أوريول روميو

رسميا.. برشلونة ينجز رابع صفقاته الصيفية 19 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
fq1r3odbxblccsebecls

لماذا قام ميسي بـ"احتفالية النمر الأسود" بعد هدفه في مبارة أورلاندو؟

منذ4 ساعة
"فيفا" يحتفي بأول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم

"فيفا" يحتفي بأول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم

02 آب 2023
WhatsApp Image 2023-08-01 at 9.05.24 PM

رسميًّا.. ساديو ماني ينتقل للنصر السعودي

01 آب 2023
غوارديولا: السعودية غيّرت سوق الانتقالات

غوارديولا: السعودية غيّرت سوق الانتقالات

30 تموز 2023
لاعب كرة المضرب الإسباني كارلوس ألكاراز - (من المصدر)

ألكاراز يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي.. وميار تحقق قفزة واسعة

25 تموز 2023
4bcb5ebe-45f2-47f0-8288-cbbb39aedcee-780x470

ماركو سيلفا ملتزم بعقده مع فولهام برغم المغريات السعودية

24 تموز 2023
افكار و مواقف

المعلم: الإدارة المدرسية والقوانين والأنظمة

خولة كامل الكردي |اليوم

المسؤولية عن انفجار بيروت..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

يوم الصناعة الوطنية

سلامة الدرعاوي |اليوم

أندية المحترفين.. أين رابطتكم؟!

خالد خطاطبة |اليوم

ماذا بعد الرسول والقرآن الكريمين؟

سميح المعايطة |اليوم

ماذا لو..؟

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات | منذ20 ساعة
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
 