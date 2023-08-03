إنجاز تاريخي.. المغرب يطيح بألمانيا من كأس العالم للسيدات

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أخفق المنتخب الألماني في تجاوز حاجز دور المجموعات لبطولة كأس العالم للسيدات 2023 عقب تعادله مع كوريا الجنوبية (1-1)، وفوز المغرب على نظيره الكولومبي بهدف من دون رد اليوم الخميس.وضعت اللاعبة الكورية الجنوبية تشو سو هيون منتخب بلادها في المقدمة بهدف مبكر سجلته بعد مرور 6 دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.وردت الألمانية ألكسندرا بوب بهدف التعادل لبلاده في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للقاء الذي انتهى بالتعادل (1-1)، ولكن ذلك لم يكن كافيا للتأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، بعد أن حقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا، بفوزه على نظيره الكولومبي بهدف من دون رد، والعبور إلى دور الـ16 في أول مشاركة له في مونديال السيدات.واستهل منتخب ألمانيا مشواره في بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، المقامة حاليا في نيوزيلندا وأستراليا، بفوز ساحق على نظيره المغربي بستة أهداف من دون رد، قبل أن يسقط أمام نظيره الكولومبي بهدف مقابل هدفين، ومن ثم في فخ التعادل أمام كوريا الجنوبية بهدف لمثله اليوم، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثامنة (H) ويودع المونديال.بينما تصدر منتخب كولومبيا ترتيب المجموعة، برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المغرب، وتأهلا معا إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.بينما احتلت كوريا الجنوبية المركز الرابع الأخير على سلم الترتيب برصيد نقطة وحيدة.RT