الأربعاء 21 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

اتفاق نهائي.. زياش لمزاملة رونالدو

اتفاق نهائي.. زياش لمزاملة رونالدو
اتفاق نهائي.. زياش لمزاملة رونالدو
توصل النصر السعودي، لاتفاق كامل مع المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي، للانضمام إلى "العالمي" هذا الصيف.

ودخل النصر في مفاوضات مع زياش، ضمن خطة الكرة السعودية لاستقطاب النجوم العالميين، بعد التعاقد مع الثلاثي كريستيانو رونالدو (النصر) وكريم بنزيما ونجولو كانتي (الاتحاد).اضافة اعلان

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن النصر حسم اتفاقه مع تشيلسي على ضم زياش.

وكتب رومانو عبر حسابه على "تويتر": "توصل النصر لاتفاق شفهي كامل مع حكيم زياش للانضمام إلى النادي".

وأضاف: "تمت الموافقة على الشروط الشخصية، وسيوقع زياش عقدا حتى 2026".

وتابع: "تم التوصل إلى اتفاق أيضا مع تشيلسي، والآن في انتظار تحضير العقود للتحقق منها قبل توقيعها".

وختم: "هناك مفاوضات أخرى بين السعودية وتشيلسي، بشأن التعاقد مع لاعبين آخرين.

يشار إلى أن زياش كان ضمن الأعمدة الرئيسية لكتيبة المغرب في مونديال قطر 2022، التي حققت إنجازا تاريخيا للعرب وقارة إفريقيا بحصد المركز الرابع. RT
main_image623c42d2e4c81

اعتداء جنسي خلال نهائي كرة السلة.. ماغريغور في "مأزق" 16 حزيران 2023

من تتويج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المنقضي - (من المصدر)

"البريميرليغ" يكشف عن روزنامة الموسم الجديد 15 حزيران 2023

المنتخب المصري لكرة القدم - (من المصدر)

مدرب مصر: حققنا هدف التأهل الإفريقي وأمامنا عمل كبير 15 حزيران 2023

السنغالية فاطمة سامورا - (من المصدر)

الأمينة العامة للفيفا فاطمة سامورا ستغادر منصبها بنهاية العام الحالي 15 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
main_image623c42d2e4c81

اعتداء جنسي خلال نهائي كرة السلة.. ماغريغور في "مأزق"

16 حزيران 2023
ليونيل ميسي لاعب فريق "باريس سان جيرمان" في أثناء مباراة الدوري الفرنسي للدرجة الأولى بين "باريس سان جيرمان" و"كليرمون فوت" ملعب "بارك دي برينس" بتاريخ 3 يونيو 2023 في باريس في فرنسا

انتقال ميسي لـ"إنتر ميامي" يرفع أسعار تذاكر حضور مباريات الفريق

08 حزيران 2023
epa_soccer_2023-05_2023-05-24_2023-05-24-10651030_epa

أنشيلوتي يتحدث عن بنزيمة: لا شكوك لدينا

03 حزيران 2023
اقرأ أيضا
نجم ريال مدريد لوكا مودريتش -(أرشيفية)

تشلسي يعلن ضم نكونكو.. والغموض يلف مستقبل مودريتش مع ريال

منذ24 ساعة
زوجة راموس تمنع انتقاله للسعودية

زوجة راموس تمنع انتقاله للسعودية

19 حزيران 2023
هازارد يودع جماهير بلجيكا بعد اعلان اعتزاله الدولي - (من المصدر)

هازارد يودع بلجيكا.. البرتغال والتشيك تعززان صدارتهما

18 حزيران 2023
فرحة لاعبي ديبورتيفو ألافيس ومشجعيهم بالصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني - (من المصدر)

ألافيس يكمل عقد الفرق المتأهلة إلى "الليغا"

18 حزيران 2023
رئيس الإتحاد الدولي جياني إنفانتينو يدعم البرازيلي فينيسيوس لاعب ريال مدريد - (من المصدر)

"فيفا" يجدد التزامه بمكافحة الإساءة الإلكترونية والتمييز

18 حزيران 2023
5_32

بالذكاء الاصطناعي.. الفيفا يصطاد "300 مذْنب" في مونديال قطر

18 حزيران 2023
افكار و مواقف

النمو الاقتصادي السعودي وفي الخليج العربي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

أبو طير يكتب: الضفة الغربية بعد معركة وراثة الرئاسة

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

 اتهامات للأميريكيين في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

عمال الوطن.. إنصافهم ضرورة

محمود الخطاطبة |اليوم

لو تحدث باسل الأعرج عن "عيلي"

د.أحمد جميل عزم |اليوم

الأردن والصندوق السيادي

موسى الساكت |اليوم
ترجمات
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات | منذ1 ساعة
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات | منذ3 ساعة
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات | منذ24 ساعة
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
 