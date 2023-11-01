السعودية تبدأ استعداداتها لاستضافة مونديال 2034

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أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، رسميا، عن إقامة بطولة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية.وكتب إنفانتينو عبر حسابه الرسمي على "إنستاجرام": "كندا والمكسيك والولايات المتحدة سينظمون أعظم عرض على وجه الأرض في 2026 بأمريكا الشمالية".وأضاف: "النسخة التالية ستقام في المغرب بأفريقيا، بالإضافة إلى البرتغال وإسبانيا في أوروبا، على أن تقام 3 مباريات احتفالية في أميركا الجنوبية بالأرجنتين، باراجواي وأوروجواي العام 2030".وأكمل: "وفي آسيا، ستنظم السعودية نسخة 2034، لتقام الثلاث نسخ المقبلة في 5 قارات عبر 10 دول ستحتضن مباريات البطولة، ما يجعل كرة القدم عالمية حقا".يشار إلى أن أستراليا قررت عدم الترشح لاستضافة الحدث العالمي في 2034، لتصبح السعودية المرشحة الوحيدة لتنظيم المونديال.من جهىة ثانية، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أن بلاده جاهزة لاستضافة المونديال سوءا في الشتاء أو الصيف، وقال في تصريحات صحفية: "طبعا نحن جاهزون لكافة الاحتمالات، واليوم هناك تقنيات كثيرة وجديدة تساعدك في التبريد أو إضافة المكيفات في الملاعب".وأضاف: "هناك مدن عديدة في المملكة تتمتع بأجواء رائعة جدا في الصيف، لكننا سنكون جاهزين لكافة الاحتمالات".واذا قدر للسعودية استضافة المونديال كما هو متوقع، ستكون النسخة الثانية في تاريخ الشرق الأوسط، بعد 12 عاما فقط من احتضان جارتها قطر نسخة 2022 في كانون الأول (ديسمبر)، أثر نقل النهائيات إلى فصل الخريف بسبب درجة الحرارة المرتفعة في الخليج صيفا، ما رتب إعادة جدولة مباريات البطولات الأوروبية الكبرى.يؤكد المسحل، الذي يشغل أيضا عضوية مجلس فيفا عن قارة آسيا، أن "القرار النهائي الرسمي لم يصدر بعد، لكن الاستضافة ستكون من نصيب المملكة بنسبة 99 % بما أن الملف السعودي هو الوحيد الذي تقدم او أبدى الرغبة في تقديم ملف لاستضافة مونديال 2034".وكان فيفا شرح في بيان "كما هو منصوص عليه في اللوائح التي صادق عليها مجلس فيفا، ستطلق إدارة الاتحاد الدولي عملية الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم فضلا عن عملية تقييم معمق لملفات الترشح، بحيث يتوقع إعلان الدولة/الدول المستضيفة خلال مؤتمر فيفا المتوقع تنظيمه في الربع الأخير من العام 2024".وجاء إعلان فيفا بعد ساعات فقط من اعلان استراليا انسحابها من السباق على احتضان في اليوم الأخير من المهلة المحددة لإعلان نوايا الترشح، لتخلي الساحة تماما للسعودية.يشير رئيس الاتحاد السعودي إلى أن المملكة تجاوزت الخطوة الأولى، "يبقى لنا عمل مكثف لتقديم ملف يليق بإمكانات المملكة العربية السعودية وبإمكانات العالم العربي بشكل عام".قال "سيقدم الملف في تموز (يوليو) 2024 ثم يأتي قرار الجمعية العمومية كما أعلن فيفا في الربع الرابع من السنة المقبلة للمصادقة، وإقرار منح المملكة حق الاستضافة".وردا على سؤال ما إذا كانت السعودية ستمضي وحيدة بملف الاستضافة، خصوصا أن النسختين اللتين ستسبقان 2034، ستنظمان بملفات مشتركة (الولايات المتحدة الأميركية، كندا، والمكسيك في 2026)، وإسبانيا، البرتغال، والمغرب زائد ثلاث مباريات في أميركا الجنوبية في 2030، أكد المسحل أن "السعودية ستتقدم بملف منفرد".ويضيف: "لا شك أن المملكة دولة كبيرة وهناك عدد كبير من المدن، وكما رأينا الأشقاء في قطر ينظمون مونديال 2022 بشكل متميز جدا، سنواصل الجهود لنقدم نسخة استثنائية".واعتبارا من المونديال المقبل، سيرتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 بدلا من 32، فيما سيتم زيادة عدد المباريات إلى 104 بدلا من 64.وكشف المسحل أيضا لموقع الاتحاد السعودي عن دعم "أكثر من 125 اتحادا كرويا من مختلف أنحاء العالم، لملف السعودية 2034"، مضيفا "هذا يدل على ثقة كبيرة مُنحت لنا من مختلف الدول".وتابع: "ترشحنا لاستضافة كأس العالم 2034 يجسد شغف السعوديين بكرة القدم، ويؤكد سعي بلادنا لتحقيق مزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة".ويُعدّ طموح السعودية لاستضافة نسخة 2034 أحدث خطوة في حملة لتحويل المملكة إلى قوة رياضية عالمية. هي عنصر رئيس في الأجندة الإصلاحية التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والهادفة لتحويل المملكة إلى مركز للسياحة والأعمال، مع تحويل الاقتصاد وتنويع مصادره بعيدا عن الوقود الأحفوري.وفي وقت سابق من العام الحالي، تأكدت استضافة السعودية لبطولة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، كما فازت العام الماضي بحقوق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية للعام 2029.استضافت المملكة بطولة "دوري ليف غولف" النهائية للموسم العادي، وتستعد لتنظيم كأس العالم للأندية في كرة القدم في كانون الأول (ديسمبر) المقبل في جدّة، إلى أحداث أخرى في رياضة المحركات، التنس، الفروسية، الرياضات الالكترونية.ودخلت السعودية بقوّة على خط سوق انتقالات كرة القدم، فضمت إلى دوري المحترفين لديها عددا كبيرا من نجوم اللعبة بدءا من البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي افتتح عهد الجذب إلى المملكة برواتب هائلة من أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. لحق به أمثال البرازيلي نيمار، الفرنسي كريم بنزيمة والسنغالي ساديو ماني. -(وكالات)