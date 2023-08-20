الصحافة العالمية عن التعمري: قنبلة

لاقى المحترف الأردني في صفوف نادي مونبيليه الفرنسي موسى التعمري، إشادة واسعة النطاق بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال لقاء جمع فريقه يوم أمس السبت مع فريق أولمبيك ليون والذي انتهى بفوز مونبيليه بنتيجة 4-1 ، لحساب الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي.





أهداف عالمية بقدم أردنية

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وخلال اللقاء أبدع المحترف الأردني في الأداء وسجل في مرمى الخصم هدفين وسط إشادة واسعة بطريقة لعبه خلال مجريات اللقاء .



حيث سجل التعمري الهدفين الثاني والثالث لفريقه عند الدقيقتين 39 و66، فيما سجل هدف فريقه الأول زميله أرنود نور الدين، والهدف الرابع عبر النيجيري أكور أدامز، بينما سجل هدف ليون الوحيد المهاجم ألكسندر لاكازيت، الذي تلقى البطاقة الحمراء لاحقا في المباراة.





إشادة وإعجاب من الداخل والخارج

وما إن انتهت مجريات المباراة وأطلق الحكم صافرة النهاية حتى بدأت الصحافة الأجنبية بالحديث عن الأداء المميز للتعمري خلال اللقاء .



وكان من بين أبرز الذين أبدوا إعجابهم بأداء التعمري ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله والذي نشر مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة "الستوري" في تطبيق انستغرام للتعمري لحظة تسجيله أحد أهدافه في المباراة.



وقد رد التعمري على نشر ولي العهد للفيديو قائلا :" ممتن جدا لهذه اللحظة التي يجمعنا بها حب الاردن.. لكَ كل الحب مني على هذه اللفتة الرائعة التي عززت في نفسي مسؤولية أكبر .. وتابع "شكرا لك سيدي الحسين بن عبدالله الثاني.. دائما نجدك معنا وداعم لنا.. نحبك في الله".





الصحافة العالمية تعلق

من جانبه نشر الكاتب والصحفي المتخصص في الشأن الرياضي محمد عواد عبر صفحته في تويتر توضيحا حول أبرز من قام بالحديث عن التعمري في الصحافة العالمية .



وجاء من بين أهم تلك الوسائل الإعلامية صحيفة واشنطن بوست الأمريكية والتي قالت عن التعمري بأن مهاراته أظهرت ضعف جودة دفاع ليون.



بينما عنون موقع فوتبول نيوز 24 المتخصص بالرياضة على خبر المباراة بالقول "سوبر التعمري يهزم ليون".



بينما عنون موقع يورو سبورت على خبره بالقول : "أهداف التعمري لفتت الانتباه لمباراته العظيمة" .



فيما قال الصحفي المتخصص في الشأن الرياضي الأوروبي أدم منصور عن التعمري : "إنه قنبلة .. لن يستمر طويلاً في مونبلييه".



الجدير بالذكر أن التعمري انضم لمونبيليه بداية الموسم الحالي، قادما من فريق أود هيفرلي لوفين البلجيكي، فيما مثل فرق أبويل نيقوسيا القبرصي، وشباب الأردن والجزيرة في أوقات سابقة. -وكالات



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