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Jordan News النسخة المطبوعة

العداء الخوالدة يشارك في أولمبياد باريس

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معاذ الخوالدة (أرشيفية)

اختير عداء المنتخب الوطني لألعاب القوى، معاذ الخوالدة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والتي ستفتتح في العاصمة الفرنسية باريس يوم 26 تموز (يوليو) المقبل.

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وسيشارك الخوالدة في منافسات الماراثون والذي سيقام يوم 10 آب (أغسطس) المقبل.


وكان معاذ الخوالدة قد شارك مؤخراً في بطولة العالم لألعاب القوى والتي استضافتها العاصمة المجرية بودابست العام الماضي، وسجل زمناً بلغ 2:22:33 ساعة وحل في المركز 51 من أصل 85 عداء من 42 دولة.


وعبر الخوالدة عن سعادته في تمثيل الأردن بأولمبياد باريس 2024 مؤكداً رغبته في تقديم أفضل أداء في سباق الماراثون الذي سيشهد مشاركة أفضل الرياضيين في العالم.


وسيكون الخوالدة ثالث عداء أردني سيشارك في منافسات الماراثون بالألعاب الأولمبية بعد إسماعيل غصاب في أولمبياد لوس أنجلوس العام 1984 ومثقال العبادي في نسختي لندن 2012 وريو 2016.

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