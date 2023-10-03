الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
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الكشف عن الكأس الجديدة لجائزة فورمولا 1 "قطر 2023"

حلبة لوسيل الدولية تكشف عن الكأس الجديدة لجائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى - (من المصدر)
حلبة لوسيل الدولية تكشف عن الكأس الجديدة لجائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى - (من المصدر)
الدوحة - كشف المسؤولون في حلبة لوسيل الدولية، عن التصميم الجديد المذهل لكأس سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى للفورمولا 1 – قطر 2023، والتي صممتها شركة التصميم والعمارة الإيطالية ذائعة الصيت "بينينفارينا"، حيث نجحت الشركة في تقديم تصميم عصري متمز يستوحي عناصره الفنية من السرعة والمنافسة، إلى جانب لمسات من الثقافة القطرية العريقة في الوقت ذاته.اضافة اعلان
واستلهم المصممون العالميون التصميم من الديناميكيات المثيرة التي تميز سباقات الفورمولا 1، لينجحوا في إنتاج عمل فني متكامل يجسد في تفاصيله جوهر حلبة لوسيل الدولية المعاد تصميمها مؤخرا، وتم تنفيذ العمل من خلال تضافر الجهد بين المختصين في الحلبة بالشراكة مع شركة بينينفارينا في جهد متواصل استمر لثلاثة أشهر.
وعمل على المشروع مجموعة من الفنانين الحرفيين الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الأعمال الفنية اليدوية، ليقدموا تحفة تزينت بالانحناءات الإبداعية المتموجة، لتحاكي الشكل الأخاذ للكثبان الرملية القطرية، باستخدام الجير والمواد الصمغية ذات اللون البنفسجي الداكن مع تشكيلات هندسية لافتة، ليست سوى تمثيلا للنقوش المستخدمة في حياكة السدو التقليدية العريقة، ما يضفي عمقا تاريخيا ومكونات جمالية تنبض بالحياة. كما تمنح التشطيبات المدروسة بالساتان بلونه الفضي المتميز فخامة وأناقة للجائزة، ما يعكس الأسلوب المتميز لتصاميم بينينفارينا.
وينجح المزيج السحري لهذه العناصر المختلفة في الإشارة إلى معان مختلفة في الثقافة القطرية من جهة، وهوية حلبة لوسيل الدولية باعتبارها مركزا لمنافسات الرياضات الميكانيكية المتميزة من جهة ثانية. واستخدم المصممون في شركة بينينفارينا، من خلال مشغلها المتخصص في إبداع التصميمات الفريدة والمتميزة، بينينفارينا سينيو، تقنيات متطورة مثل الطباعة بالليزر ليتمكنوا من تقديم هذه اللمسات الفنية الدقيقة من الثقافة القطرية مع المحافظة على التصميم العصري الحديث. ويصل وزن الجائزة إلى 3.6 كيلوغرام ويبلغ ارتفاعها 55 سنتيمترا، وتحافظ على بعض العناصر التي استخدمت في تصميم نسخة العام 2021، ولكنها تقدم منظورا مبتكرا ومتميزا حول ثقافة الألعاب الميكانيكية الآخذة في النمو والانتشار بدولة قطر، كما تحمل رمزية مهمة من خلال التكامل المثير للإعجاب في تفاصيلها الجمالية بين عراقة التراث القطري والحداثة والتطور المتمثل في السباق والتكنولوجيا المستخدمة فيه.
وتعليقا على هذا الإعلان، قال عبدالرحمن بن عبداللطيف المناعي رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية ورئيس حلبة لوسيل الدولية: "إن الجائزة بتصميمها الجديد تعبر عن مدى فخرنا بالهوية القطرية وحرصنا على إبرازها من خلال أدق التفاصيل المتعلقة بالسباق، يعتبر هذا التصميم شاهدا على التزام شركائنا في بينينفارينا بالدقة والحرفية، حيث تجسد هذه الجائزة القيم المشتركة، وتمثل ذروة فنية من ناحية التصميم، وتعتبر شاهدا أيضا على الشغف القطري العميق برياضات السرعة".
بدوره، قال باولو بينينفارينا رئيس مجموعة بينينفارينا: "إن تصميم كأس لوسيل يركز على الاحتفاء بالتقدم السريع الذي حققته دولة قطر والتراث الطبيعي والثقافي الذي يميز البلاد، وقد استلهمت بينينفارينا من هذه العناصر ومن إرثها في مجال الأداء والديناميكا الهوائية لتصميم كأس تمثل الأيقونة الجديدة لحلبة لوسيل. وبفضل كفاءات حرفيينا الذين يتمتعون بمهارات فائقة، تحول التصميم إلى قطعة فنية رائعة".
وستمنح هذه الكأس الفريدة من نوعها للفائز بسباق جائزة الجوية القطرية الكبرى للفورمولا 1، الذي يقام على حلبة لوسيل الدولية الشهيرة التي ستحتفل بدمج السرعة والإرث القطري لرياضات المحركات في المنطقة.
وسيتمكن عشاق الفورمولا 1 من إلقاء نظرة عن قرب على هذا الرمز الجديد لحلبة لوسيل الدولية والتقاط الصور التذكارية معه من خلال نسخة طبق الأصل ستعرض في منطقة المشجعين خلال عطلة نهاية الأسبوع التي سيقام خلالها السباق. -(وكالات) 
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