المكسيكي جونزاليس ضحية سمرين الجديدة في ملاكمة المحترفين

مهند جويلس

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عمان - لم يسلم الملاكم المكسيكي خوسيه غونزاليس من قبضات البطل الأردني بدر السمرين، ليخسر للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، ضمن نزال "آرابيا ذا داون"، والذي أقيم مساء السبت ، على صالة مبادلة أرينا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.وواصل سمرين سلسلة نتائجه الإيجابية في عالم الاحتراف، حيث حقق الفوز الثامن في مسيرته من دون أن يتلقى هزيمة واحدة، ضمن منافسات الوزن الخفيف.وأنهى الحكم المواجهة في الجولة الخامسة من النزال الذي يتكون أساسا من 10 جولات، وذلك بعد أن تفوق سمرين بالضربة القاضية، ليعلن معها عن فوز جديد له يعزز من حظوظه بالتقدم على التصنيف الدولي، حيث يحتل حاليا المركز 100 عالميا من أصل 2500 ملاكم، عقب تقدمه في التصنيف الأخير 20 مركزا.النزال الذي أقيم يوم السبت إلى جانب 8 مواجهات أخرى لـ 18 لاعبا مثلوا 11 دولة، وهي الإمارات، الأردن، المكسيك، إيران، جنوب أفريقيا، مصر، البحرين، الهند، سورية، تنزانيا وأوغندا، شهد أيضا مواصلة الإماراتي سلطان النعيمي الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم.وفاز سمرين خلال مسيرته الاحترافية في وقت سابق من العام الحالي، على الروماني فيوريل سيميون ضمن "نزال الحقيقة" في العاصمة السعودية الرياض، فيما فاز في اللقاء السادس الاحترافي له على الأذري فؤاد تارفيردي في "نزال البحر الأحمر" بمدينة جدة قبل عام.وقال اللاعب الأردني البالغ من العمر 23 عاما في تصريحات صحفية عقب الفوز: "تعد البطولة منصة رائعة للمقاتلين العرب للقتال في بقية أنحاء العالم، وأنا ممتن للغاية لأن لدينا الآن منصة للارتقاء في التصنيف لتحقيق الهدف النهائي، وهو القتال من أجل الألقاب العالمية".وكان سمرين، استعد للنزال منذ أيار (مايو) الماضي، تحت قيادة مدربه الفلبيني روبت تورما ومدرب اللياقة البدنية طارق الزعيم، في النادي التابع له في دبي، بهدف الظهور وتمثيل الملاكمة الأردنية بأفضل صورة، وهو ما حدث بعد أن تلقى إشادة واسعة من وسائل الإعلام والحضور على ما قدمه في النزال.ودخل سمرين عالم الاحتراف قبل عامين، وقدم مستويات مميزة جعلته أحد أبرز الملاكمين العرب في هذه الرياضة، وتلقى الدعوات باستمرار لخوض النزالات القوية التي تضم الأبرز في الملاكمة الاحترافية، حيث ينصح بدر باستمرار اللاعبين الأردنيين الذين يمتلكون إمكانيات جيدة، بالتوجه لعالم الاحتراف.ومن الجدير بالذكر، أن سمرين هو أول لاعب في تاريخ الأردن بالملاكمة يحرز ميدالية في بطولات العالم بمختلف الفئات العمرية، حين نال الميدالية البرونزية في العام 2018 ببطولة العالم للشباب في العاصمة الهنجارية بودابست.