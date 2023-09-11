الثلاثاء 12 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

المكسيكي جونزاليس ضحية سمرين الجديدة في ملاكمة المحترفين

الملاكم الأردني بدر سمرين يحتفل بعد فوزه على المكسيكي خوسيه جونزاليس - (من المصدر)
الملاكم الأردني بدر سمرين يحتفل بعد فوزه على المكسيكي خوسيه جونزاليس - (من المصدر)
عمان - لم يسلم الملاكم المكسيكي خوسيه غونزاليس من قبضات البطل الأردني بدر السمرين، ليخسر للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، ضمن نزال "آرابيا ذا داون"، والذي أقيم مساء السبت ، على صالة مبادلة أرينا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.اضافة اعلان
وواصل سمرين سلسلة نتائجه الإيجابية في عالم الاحتراف، حيث حقق الفوز الثامن في مسيرته من دون أن يتلقى هزيمة واحدة، ضمن منافسات الوزن الخفيف.
وأنهى الحكم المواجهة في الجولة الخامسة من النزال الذي يتكون أساسا من 10 جولات، وذلك بعد أن تفوق سمرين بالضربة القاضية، ليعلن معها عن فوز جديد له يعزز من حظوظه بالتقدم على التصنيف الدولي، حيث يحتل حاليا المركز 100 عالميا من أصل 2500 ملاكم، عقب تقدمه في التصنيف الأخير 20 مركزا.
النزال الذي أقيم يوم السبت إلى جانب 8 مواجهات أخرى لـ 18 لاعبا مثلوا 11 دولة، وهي الإمارات، الأردن، المكسيك، إيران، جنوب أفريقيا، مصر، البحرين، الهند، سورية، تنزانيا وأوغندا، شهد أيضا مواصلة الإماراتي سلطان النعيمي الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم.
وفاز سمرين خلال مسيرته الاحترافية في وقت سابق من العام الحالي، على الروماني فيوريل سيميون ضمن "نزال الحقيقة" في العاصمة السعودية الرياض، فيما فاز في اللقاء السادس الاحترافي له على الأذري فؤاد تارفيردي في "نزال البحر الأحمر" بمدينة جدة قبل عام.
وقال اللاعب الأردني البالغ من العمر 23 عاما في تصريحات صحفية عقب الفوز: "تعد البطولة منصة رائعة للمقاتلين العرب للقتال في بقية أنحاء العالم، وأنا ممتن للغاية لأن لدينا الآن منصة للارتقاء في التصنيف لتحقيق الهدف النهائي، وهو القتال من أجل الألقاب العالمية".
وكان سمرين، استعد للنزال منذ أيار (مايو) الماضي، تحت قيادة مدربه الفلبيني روبت تورما ومدرب اللياقة البدنية طارق الزعيم، في النادي التابع له في دبي، بهدف الظهور وتمثيل الملاكمة الأردنية بأفضل صورة، وهو ما حدث بعد أن تلقى إشادة واسعة من وسائل الإعلام والحضور على ما قدمه في النزال.
ودخل سمرين عالم الاحتراف قبل عامين، وقدم مستويات مميزة جعلته أحد أبرز الملاكمين العرب في هذه الرياضة، وتلقى الدعوات باستمرار لخوض النزالات القوية التي تضم الأبرز في الملاكمة الاحترافية، حيث ينصح بدر باستمرار اللاعبين الأردنيين الذين يمتلكون إمكانيات جيدة، بالتوجه لعالم الاحتراف. 
ومن الجدير بالذكر، أن سمرين هو أول لاعب في تاريخ الأردن بالملاكمة يحرز ميدالية في بطولات العالم بمختلف الفئات العمرية، حين نال الميدالية البرونزية في العام 2018 ببطولة العالم للشباب في العاصمة الهنجارية بودابست. 
ملعب بلدية مهاماسينا في أنتاناناريفو بمدغشقر - (أرشيفية)

حدث رياضي يتحول إلى "مُميت" في مدغشقر 26 آب 2023

رونالدو: الدوري السعودي سيكون ضمن الأقوى في العالم

رونالدو: الدوري السعودي سيكون ضمن الأقوى في العالم 26 آب 2023

248px-(Luis_Rubiales)_Sánchez_entrega_la_Gran_Cruz_del_Mérito_Deportivo_a_Iniesta

روبياليس يتحدى: القبلة مع إيرموسو متبادلة ولن أستقيل 25 آب 2023

صلاح يطالب بصفقة تفوق نيمار ورونالدو لينتقل إلى السعودية

صلاح يطالب بصفقة تفوق نيمار ورونالدو لينتقل إلى السعودية 24 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
زين الدين زيدان مرشح لقيادة فريق ألمانيا

زين الدين زيدان مرشح لقيادة فريق ألمانيا

منذ14 ساعة
صدمة لجمهور ريال مدريد.. مبابي ينتظر عرضا من فريق آخر

صدمة لجمهور ريال مدريد.. مبابي ينتظر عرضا من فريق آخر

07 أيلول 2023
لاعب إشبيلية الجديد سيرجيو راموس - (من المصدر)

راموس يثير غضب مانشستر يونايتد.. وفرديناند يدعو ستيرلنج للاعتزال الدولي

05 أيلول 2023
64558191_101

قبل انتهاء الميركاتو.. برشلونة يحسم صفقة جديدة

28 آب 2023
gettyimages-1415528121-scaled

السيتي يقدم عرضا مغريا لضم نونيز

28 آب 2023
AP22258388592454

أزمة القبلة.. قرار عاجل من فيفا بحق رئيس الاتحاد الإسباني

26 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

شهوات النواب في الحكومة

ماهر أبو طير |اليوم

جديد "الشؤم" الدولي.. جباية إضافية!

محمود الخطاطبة |اليوم

هجرة معاكسة

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأيادي المرتجفة

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الممر الاقتصادي" بوابة التنمية والازدهار عبر الشرق الأوسط

رعد التل |اليوم

العين السحرية

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات | منذ2 ساعة
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات | منذ2 ساعة
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات |10 أيلول 2023
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات |09 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
 