 
الجمعة 31 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملاكم الأردني زياد عشيش يتأهل إلى أولمبياد باريس

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لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، زياد عشيش
تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، زياد عشيش، اليوم الجمعة، إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس ٢٠٢٤) وذلك بعد أن حقق فوزه الرابع على التوالي في تصفية الملاكمة المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك.اضافة اعلان

ونجح زياد عشيش في تحقيق الفوز على اللاعب الأيرلندي ايدان والش في الدور ربع النهائي من منافسات وزن تحت ٧١ كغم ليحسم تأهله إلى أولمبياد باريس المقبلة للمرة الثانية على التوالي.

وكان زياد عشيش قد افتتح مشاركته في هذه التصفية بالفوز على اللاعب الألباني ألبان بقيري في دور الـ ٦٤ ومن ثم فاز على اللاعب النيوزيلندي ستانلي ويندل في دور الـ ٣٢ قبل أن يُحقق الفوز الثالث على حساب اللاعب الجورجي اسكرخان مادييف في دور الـ ١٦.

وأصبح زياد عشيش ثامن الرياضيين الأردنيين الذين تأهلوا إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، بعد زميله في الملاكمة عبادة الكسبة ورباعي التايكواندو، جوليانا الصادق وراما أبو الرب وصالح الشرباتي وزيد مصطفى، ولاعب الجمباز أحمد أبو السعود ولاعب كرة الطاولة زيد أبو يمن.

ويتطلع المنتخب الوطني للملاكمة لتأهل المزيد من لاعبيه إلى أولمبياد باريس من خلال التصفية الحالية المقامة في بانكوك، حيث لا يزال يتنافس على بطاقات التأهل كل من، حنان نصار وحذيفة عشيش وحسين عشيش.
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