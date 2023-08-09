الأربعاء 09 آب 2023
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برشلونة يعلن انتقال ديمبلي إلى باريس

عثمان ديمبلي
ديمبلي
أكد نادي برشلونة الإسباني إتمام صفقة بيع نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي لنادي باريس سان جيرمان.
قال ماتيو أليماني مدير كرة القدم في البارسا: “ديمبلي في طريقه الآن إلى باريس، الصفقة تمت”.اضافة اعلان
وأضاف أليماني في تصريحات على هامش مباراة بلوجرانا ضد توتنهام في كأس خوان جامبر، مساء الثلاثاء: “يتبقى فقط التوقيع على كافة الأوراق والمستندات”.
ومن المنتظر أن ينتقل الجناح الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما إلى بي إس جي مقابل 50 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.
ويستعد عثمان ديمبلي لتوقيع عقد مدته 5 مواسم، ليرتبط بالفريق الباريسي حتى صيف 2028.
وسيرحل ديمبلي عن برشلونة بعد 6 مواسم بقميص الفريق، حيث انضم إليه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني بمقابل يزيد عن 110 ملايين يورو في صيف 2017.
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