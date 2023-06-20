تشلسي يعلن ضم نكونكو.. والغموض يلف مستقبل مودريتش مع ريال

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مدن - أعلن نادي تشلسي أمس الثلاثاء، التعاقد رسميا مع النجم الفرنسي كريستوفر نكونكو.وكان البلوز قد حسم صفقة نكونكو منذ بداية الموسم 2022-2023، حيث خضع اللاعب، للكشف الطبي في أيلول (سبتمبر) الماضي، ووقع العقود في كانون الأول (ديسمبر)وقال تشلسي في بيان على موقعه: "يسر النادي، الإعلان عن انضمام نكونكو إلى الفريق قادمًا من لايبزج استعدادا للموسم 2023-2024، وقع اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 25 عامًا، والذي مثل منتخب فرنسا 10 مرات، عقدًا لمدة 6 سنوات".من ناحيته قال اللاعب: "سعيد بالانضمام لنادي تشلسي، لقد بذلنا مجهودا كبيرا لإتمام هذه الصفقة، متحمس لمقابلة مدربي ورفاقي الجدد وإظهار ما يمكنني فعله على أرض الملعب أمام جماهير تشلسي".ونوه: "بعد اللعب في فرنسا وألمانيا، أرغب الآن في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، إنه أحد أقوى الدوريات في العالم. أنا متحمس لهذا التحدي وسأكون فخورًا بارتداء قميص تشلسي".الكشف عن تفاصيل عقد ميسيكشف تقرير صحفي إسباني أمس، تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي إنتر ميامي الأمريكي.ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن عملية انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، لن تكتمل قبل 5 تموز (يوليو) المقبل، موعد فتح باب الانتقالات في الدوري الأميركي.وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يخوض ميسي، مباراته الأولى بقميص إنتر ميامي ضد كروز أزول المكسيكي في بطولة كأس الأبطال الودية يوم 21 تموز (يوليو).وكشفت الصحيفة أن ليونيل ميسي سيحصل على 50 مليون دولار على الأقل سنويا مع النادي الأميركي.وأوضحت أن إجمالي عقد ميسي الذي يمتد لعامين ونصف يبلغ 150 مليون دولار، وهذا الرقم يتضمن راتب البرغوث ومكافأة التوقيع، بالإضافة إلى حصوله على حصة في ملكية النادي عقب الاعتزال.وسيحصل نجم برشلونة السابق، على أموال إضافية من 3 رعاة لإنتر ميامي طوال تجربته في الدوري الأميركي.نافذة الانتقالات تاريخية لبيريزأكد تقرير صحفي إسباني أول من أمس أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يستعد لعقد صفقتين تاريخيتين في صيف العام 2024.وضم الميرنجي الرباعي جود بيلينجهام وبراهيم دياز وفران جارسيا وخوسيلو ماتو، لتعويض رحيل كريم بنزيمة وماركو أسينسيو وإيدين هازارد وماريانو دياز.وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، لا ينوي بيريز التعاقد مع لاعبين جدد هذا الصيف، ويفضل الانتظار حتى صيف 2024، مخصصا 250 مليون يورو لذلك.وأضافت: "بيريز يستهدف ضم الثنائي كيليان مبابي وإيرلينج هالاند لصفوف ريال مدريد في صيف 2024، لتكوين خط هجوم مرعب للميرنجي".وأوضحت الصحيفة أن ريال لن يحاول شراء مبابي هذا الصيف، وسينتظر حتى الصيف المقبل لضمه مجانا بعد نهاية عقده.ولن يكون ريال مضطرا لدفع أي مبالغ لضم مبابي، سوى مكافأة التوقيع التي تحصل عليها أي صفقة مجانية.وأشارت إلى أن بيريز يفكر أيضا في ضم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، والذي يملك شرطا جزائيا في عقده.وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند حوالي 150-170 مليون يورو، وهو رقم في متناول ريال مدريد.الغموض يكتنف مستقبل مودريتشيحيط عدم الوضوح بمستقبل الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد.ولم يعلن ريال مدريد حتى الآن عن تجديد عقد نجم الوسط بشكل رسمي.ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، يريد ممثلو مودريتش أن يرحل اللاعب عن ريال مدريد هذا الصيف، بعد أن رفض النادي الملكي زيادة العرض المقدم بشأن التمديد.ويمتد عرض التجديد لموسم واحد مقابل الحصول على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو.وأشار البرنامج الإسباني إلى أن زوجة مودريتش هي من أوقفت موافقته على العرض السعودي.وأوضحت أن النجم الكرواتي قريب من الاستمرار، لا سيما بعد أن طلب منه ريال مدريد البقاء على الأقل حتى افتتاح الملعب في شهر كانون الثاني (ديسمبر).وأشارت إلى أنه بشكل مفاجئ، قد يسمح ريال مدريد لمودريتش بالرحيل، إذا رغب في ذلك، خلال شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.أياكس يرفض عرض آرسنالذكرت تقارير صحفية أمس، أن عرض آرسنال لضم قلب دفاع المنتخب الهولندي وفريق أياكس يورين تيمبر، قوبل بالرفض.ووفقا لما أكدته صحيفة "ديلي ميل"، أخبر أياكس نظيره آرسنال بأنه سيتعين عليه رفع عرضه الافتتاحي البالغ 30 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على توقيع تيمبر.وتبلغ القيمة السوقية للاعب الهولندي الدولي البالغ من العمر 22 عامًا حوالي 50 مليون جنيه إسترليني، وهو حريص على الانتقال إلى آرسنال.ويريد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، مدافعًا متعدد الاستخدامات، يتمتع ببراعة في التعامل مع الكرة ويمكنه البدء من الظهير الأيمن ثم ملء خط الوسط، تماما كما يفعل أولكسندر زينتشينكو في الجهة المقابلة.وكان تيمبر هدفا لمانشستر يونايتد الصيف الماضي، بينما أبدى ليفربول اهتمامه أيضا بضم اللاعب في الأشهر الأخيرة.وتبلغ ميزانية آرسنال في فترة الانتقالات الحالية حوالي 180 مليون جنيه إسترليني، ويعمل بالفعل على صفقتيم لضم ديكلان رايس من وست هام وكاي هافيرتز من تشلسي.كما أن النادي اللندني يفكر في روميو لافيا من ساوثامبتون، في وقت يتجه في جرانيت تشاكا للرحيل، ولا يمانه فيه آرسنال التخلي عن لاعب الوسط الغاني توماس بارتي.ويعتبر مدافع لايبزج محمد سيماكان مدرجا أيضا في قائمة الخيارات، إذا فشل آرسنال في الوصول إلى اتفاق لضم تيمبر.وانضم تيمبر إلى أياكس، عندما كان يافعا في العام 2014، واستمر حتى ظهر مع الفريق الأول للمرة الأولى العام 2020.وفي المجموع، لعب 121 مباراة مع أياكس، منها 47 مباراة في الموسم الماضي.ساعد تيمبر أياكس في الفوز بلقب الدوري الهولندي في مناسبتين، لكنه أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث الذي توج فيه فينورد بطلاً.آرسنال يرفع قيمة عرضه لهافيرتزقدم نادي آرسنال، عرضًا جديدا أمس الثلاثاء، من أجل الحصول على خدمات نجم تشيلسي، في الميركاتو الصيفي.ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فقد قدم آرسنال، عرضا محسنا لضم الألماني كاي هافيرتز في الصيف الحالي.ويبلغ العرض الجديد 55 مليون إسترليني ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 5 ملايين إسترليني.جاء ذلك بعد أن رفض تشلسي، العرض الأول من آرسنال لضم هافيرتز الأسبوع الماضي، والذي بلغ 50 مليون إسترليني فقط.وأشارت إلى أن آرسنال يريد حسم الصفقة سريعا، ولديه بالفعل اتفاق بنسبة كبيرة على الشروط الشخصية للعقد مع هافيرتز.وكشفت أن هافيرتز سيحصل على راتب أسبوعي مع آرسنال في العقد المقترح، يبلغ 210 آلاف جنيه إسترليني.وسبق أن ذكرت مجموعة تقارير بأن تشلسي يطلب من 70 إلى 75 مليون إسترليني للموافقة على رحيل هافيرتز.النصر يفاوض بروزوفيتشقدم نادي النصر السعودي، عرضا رسميا، من أجل التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف إنتر ميلان.وحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فقد تلقى إنتر ميلان، عرضا رسميا من النصر السعودي بقيمة 15 مليون يورو، للحصول على خدمات مارسيلو بروزوفيتش في الصيف الحالي.وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن العرض السعودي حتى الآن لم يقنع مسئولي إنتر ميلان أو بروزوفيتش.وأوضحت أن برشلونة ما يزال مهتما بالحصول على خدمات بروزوفيتش هذا الصيف، لكنه يضعه كخيار إضافي، إذا لم ينجح في التوقيع مع إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي.ويرحب إنتر ميلان برحيل بروزوفيتش هذا الصيف بعرض مناسب، لا سيما وأن النيراتزوري يسعى للحصول على توقيع دافيد فيراتيزي نجم ساسولو.توتنهام يرد على عرض الاتحادرد نادي توتنهام هوتسبير، على عرض اتحاد جدة الخاص بضم الدولي الكوري سون هيونج مين، في الميركاتو الصيفي.وقدم اتحاد جدة، عرضا يبلغ 50 مليون جنيه إسترليني لضم نجم توتنهام، بالإضافة إلى عقد مدته 4 سنوات بقيمة 30 مليون يورو في الموسم الواحد من أجل سون.ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فقد رفض توتنهام، العرض السعودي، ويخطط لاستمرار سون مع الفريق خلال الموسم الجديد.وينتهي عقد سون مع توتنهام في 2025، وما يزال لاعبا مهما مع السبيرز بعد أن سجل 145 هدفا في 371 مباراة منذ انضمامه للفريق اللندني، قادما من باير ليفركوزن في صيف 2015.يذكر أن اتحاد جدة نجح في الحصول على خدمات النجم الفرنسي كريم بنزيمة، بالإضافة إلى اقترابه من الإعلان عن صفقة نجولو كانتي لاعب وسط تشلسي.لوكاكو يقترب من مغادرة تشلسييرغب روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، المعار من تشلسي، في مغادرة الفريق الإنجليزي والبقاء مع النيراتزوري للموسم المقبل.وانضم لوكاكو إلى إنتر ميلان في صيف 2022 لمدة موسم على سبيل الإعارة، حيث تنتهي فترة إعارته بنهاية الشهر الجاري.ورغم وجود عرض سعودي ضخم من الهلال، إلا أن لوكاكو يصر على رفضه، وسط رغبة كبيرة في البقاء كلاعب لإنتر ميلان.وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإن لوكاكو لن يقبل بأي وجهة أخرى غير البقاء في صفوف إنتر ميلان.وأضافت أن لوكاكو مستعد لخفض راتبه من أجل البقاء في النيراتزوري، وهو ما قد يساعد إنتر وتشلسي على التوصل لاتفاق على فترة إعارة جديدة.ولفتت الصحيفة إلى أن إعارة لوكاكو قد تكون مصحوبة بوجود بند، ينص على التزام إنتر ميلان بالشراء بقيمة 45 مليون يورو.وأوضحت أن إنتر سيحاول أن ينص البند، على حق شراء لوكاكو، وليس إلزامية ضمه بشكل نهائي بعد فترة الإعارة.وختمت بأن لوكاكو نفسه بعد إنهاء التزامه مع منتخب بلجيكا، فمن المتوقع أن يطير إلى لندن للتفاوض مع تشلسي، في محاولة للبقاء في إنتر ميلان.زانيتي: لاوتارو لن يرحلأكد الأرجنتيني خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر ميلان، أن مواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق، سيظل لاعبا للنيراتزوري خلال الموسم المقبل.وارتبط لاوتارو مارتينيز على مدار الأشهر الأخيرة، بالرحيل عن إنتر ميلان، وسط رغبة بعض الأندية الأوروبية للحصول عليه.وقال زانيتي في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو "لاوتارو سعيد للغاية في إنتر ميلان، لا يوجد أي شيء مع أندية أخرى".وعن قرار ليونيل ميسي بالانضمام لإنتر ميامي، علق "لقد اتخذ البرغوث قرارا رياضيا وعائليا بأن يذهب للولايات المتحدة".وتابع "ميسي بحث عن الهدوء، وبالتأكيد سيقوم بتطوير الكرة الأميركية كثيرا".يشار إلى أن ليونيل ميسي أعلن في الأسابيع الماضية، رحيله عن باريس سان جرمان بنهاية عقده، وفضل الانتقال إلى إنتر ميامي.برشلونة يرغب بضم لاعب بيتيسانضم اسم جديد، لقائمة تعاقدات برشلونة المحتملة هذا الصيف، من أجل دعم صفوفه خلال المرحلة المقبلة.ويحتاج برشلونة لتدعيم وسط ملعبه بصفقة جديدة، بعد رحيل الإسباني سيرجيو بوسكيتس، وعدم وجود بديل له.ورغم طرح اسمي جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ، ومارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد، إلا أن الأول غير معروض للبيع نظرا لرغبة البايرن، بينما الثاني يملك شرطًا جزائيًا بقيمة 60 مليون يورو، وهو رقم كبير بالنسبة للبارسا حاليًا.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد تم طرح اسم الأرجنتيني جويدو رودريجيز، لاعب وسط ريال بيتيس، للانتقال إلى النادي الكتالوني في الموسم المقبل.ويعتقد برشلونة، أن فرصة ضم رودريجيز ليست صعبة، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي فإن الصيف الحالي يعتبر آخر فرصة لريال بيتيس من أجل الحصول على مبلغ مالي من وراء بيعه، حال رغب اللاعب في الرحيل.وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة قد يلجأ لتضمين لاعبين ضمن الصفقة، مثل نيكو جونزاليس وعبد الصمد الزلزولي.ولم يتحرك برشلونة للتفاوض مع بيتيس حتى الآن، في انتظار تنفيذ شروط رابطة الليجا للهبوط بفاتورة الرواتب.اتفاق وشيك بين راشفورد ويونايتدأفاد تقرير صحفي إنجليزي أول من أمس، باقتراب ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد، من توقيع عقد طويل الأمد مع ناديه.وينتهي تعاقد راشفورد الحالي مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المقبل، بعد تفعيل بند التمديد حتى صيف 2024.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن راشفورد على وشك توقيع عقد جديد طويل الأمد مع مانشستر يونايتد، مقابل 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.وأشارت الصحيفة، إلى أن المفاوضات بين الطرفين دخلت في مراحلها النهائية.وأوضحت الصحيفة، أن شقيق راشفورد التقى بممثلي باريس سان جرمان الصيف الماضي، ولكن كان شعور اللاعب دائما هو البقاء داخل مانشستر يونايتد.وشارك راشفورد مع مانشستر يونايتد، في 56 مباراة خلال الموسم الماضي، وسجل 30 هدفا، وصنع 11 أخرى. -(وكالات)