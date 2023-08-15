الثلاثاء 15 آب 2023
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تعرف على أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم

تعرف على أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم
تعرف على أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم
بات لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو، بتعاقده مع فريق تشلسي الإنجليزي، مقابل 133 مليون يورو قادمًا من موطنه برايتون، ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، بعد البرازيلي نيمار، والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي.اضافة اعلان

وفيما يلي أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم كما جاء في تقرير وكالات عالمية:

1- نيمار (البرازيل): من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في 2017 مقابل 222 مليون يورو.

2- كيليان مبابي (فرنسا): من موناكو الفرنسي إلى باريس سان جيرمان موسم 2017-2018 مقابل 180 مليونًا.

3- مويسيس كايسيدو (الإكوادور): من برايتون الإنجليزي إلى تشلسي الإنجليزي في 2023 مقابل 133 مليونًا.

4- جواو فيليكس (البرتغال): من بنفيكا البرتغالي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني في 2019 مقابل 126 مليونًا.

5- ديكلان ريس (إيرلندا-إنجلترا): من ويستهام يونايتد الإنجليزي إلى أرسنال الإنجليزي في 2023 مقابل 122 مليونًا.


6- إنزو فرنانديز (الأرجنتين): من بنفيكا إلى تشلسي في 2023 مقابل 121 مليونًا.

7- فيليبي كوتينيو (البرازيل): من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة في 2018 مقابل 120 مليونًا.

8- أنطوان غريزمان (فرنسا): من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة في 2019 مقابل 120 مليونًا.

9- جاك غريليش (إنجلترا): من أستون فيلا الإنجليزي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في 2021 مقابل 117 مليونًا.

10- إدين هازارد (بلجيكا): من تشلسي إلى ريال مدريد الإسباني في 2019 مقابل 115 مليونًا.
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