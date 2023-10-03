تغريدات رياضية عالمية

خالد العميري

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عمان - حطمت مواقع التواصل الاجتماعي "الجدران" بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى "مدمنين" على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآراءهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية."الغد" تطل عليكم بفقرة "تغريدات النجوم" لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.شارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورا عدة، من فوز فريقه النصر السعودي على الاستقلال الطاجيكي 3-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، مغردا: "مباراة جيدة من الفريق، سعيد بتسجيل هدفي الأول في دوري أبطال آسيا، لنواصل الفوز".احتفل الدولي الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني مع عائلته، بعيد ميلاد ابنته ناس أنجل، مغردا: "عيد ميلاد سعيد لأميرتي الجميلة، نحن نحبك كثيرا، ناس أنجل". مرفقا إيموجي يدلل على الحب.نشر اللاعب الدولي السويدي المعتزل، زلاتان إبراهيموفيتش، صورة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تظهر المقاعد الداخلية لسيارته الخاصة، مرفقا تغريدة قال فيها: "عيد ميلاد سعيد لزلاتان".قام الإسباني بيردي غونزليس بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، يظهر قيامه بإجراء التدريبات بعد غيابه عن فريق برشلونة لفترة طويلة بسبب إصابته بالعضلة المستقيمة في فخذه اليمنى، مغردا: "قريبا".