السبت 05 آب 2023
النسخة المطبوعة

"ثاني أغلى مدافع في التاريخ" ينضم لمانشستر سيتي

rb-leipzig-v-sport-club-freiburg-bundesliga-1000x600-1
يوسكو غفارديول
أعلن مانشستر سيتي بطل إنكلترا وأوروبا، السبت، التعاقد مع الكرواتي يوسكو غفارديول، مدافع لايبزيغ الألماني، لخمس سنوات.

وذكرت تقارير بريطانية أن غفارديول انضم مقابل 90 مليون يورو بما يعادل 99 مليون دولار، ليصبح ثاني أغلى مدافع في التاريخ بعد انضمام، هاري مغواير، إلى مانشستر يونايتد في عام 2019، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني بما كان يعادل وقتها 101.98 مليون دولار، وفقا لوكالة "رويترز".اضافة اعلان

وسيصبح غفارديول (21 عاما) ثاني لاعب ينضم لتشكيلة المدرب، بيب غوارديولا، هذا الصيف بعد مواطنه، ماتيو كوفاتشيتش، من تشيلسي.

وكان سيتي قد توج لأول مرة الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، كما نال لقبي الدوري الإنكليزي وكأس الاتحاد بإنكلترا.

وقال غفارديول في بيان "كنت أحلم دائما باللعب في إنكلترا، وإنه لشرف حقيقي أن أفعل ذلك الآن مع مانشستر سيتي بعد الموسم الذي قدمه".

وبرع غفارديول خلال موسمين مع لايبزيغ الذي انضم إليه من دينامو زغرب في يوليو 2021، حسب وكالة "فرانس برس"، نقلا عن الحرة.
4bcb5ebe-45f2-47f0-8288-cbbb39aedcee-780x470

ماركو سيلفا ملتزم بعقده مع فولهام برغم المغريات السعودية 24 تموز 2023

لعشاق ميسي.. تعرّف أين يمكن مشاهدة مبارياته مع إنتر ميامي؟

لعشاق ميسي.. تعرّف أين يمكن مشاهدة مبارياته مع إنتر ميامي؟ 22 تموز 2023

WhatsApp Image 2023-07-19 at 9.32.06 PM

رئيس فيفا يناشد المشجعين لشراء تذاكر مباريات مونديال السيدات 19 تموز 2023

مهلة أخيرة من ناصر الخليفي لمبابي

مهلة أخيرة من ناصر الخليفي لمبابي 19 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
fq1r3odbxblccsebecls

لماذا قام ميسي بـ"احتفالية النمر الأسود" بعد هدفه في مبارة أورلاندو؟

03 آب 2023
4bcb5ebe-45f2-47f0-8288-cbbb39aedcee-780x470

ماركو سيلفا ملتزم بعقده مع فولهام برغم المغريات السعودية

24 تموز 2023
0_image

ماذا سيقدم ميسي لإنتر ميامي بجوار لاعبين "أقل موهبة"؟

16 تموز 2023
اقرأ أيضا
المغرب يطيح بألمانيا من كأس العالم للسيدات

إنجاز تاريخي.. المغرب يطيح بألمانيا من كأس العالم للسيدات

03 آب 2023
fq1r3odbxblccsebecls

لماذا قام ميسي بـ"احتفالية النمر الأسود" بعد هدفه في مبارة أورلاندو؟

03 آب 2023
"فيفا" يحتفي بأول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم

"فيفا" يحتفي بأول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم

02 آب 2023
WhatsApp Image 2023-08-01 at 9.05.24 PM

رسميًّا.. ساديو ماني ينتقل للنصر السعودي

01 آب 2023
غوارديولا: السعودية غيّرت سوق الانتقالات

غوارديولا: السعودية غيّرت سوق الانتقالات

30 تموز 2023
لاعب كرة المضرب الإسباني كارلوس ألكاراز - (من المصدر)

ألكاراز يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي.. وميار تحقق قفزة واسعة

25 تموز 2023
افكار و مواقف

المعركة القضائية الإسرائيلية التاريخية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات | منذ18 ساعة
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
 