جابر تودع دورة غوادالاخارا من ثمن النهائي بخسارة دراماتيكية أمام مارتينا

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ودعت التونسية أنس جابر، دورة غوادالاخارا المكسيكية للألف نقطة في التنس، إثر خسارتها أمام اللاعبة الإيطالية مارتينا تريفيزان بنتيجة 6-7 (7/4) و7-5 و6-3، بعد مباراة مثيرة استمرت لنحو ثلاث ساعات في الدور ثمن النهائي.وخسرت النجمة التونسية التي بلغت نهائي بطولة ويمبلدون في العامين الماضيين، على يد المصنفة 54 على العالم، بعدما بدا أن جابر ستشق طريقها نحو الفوز بصعوبة بعد حسمها المجموعة الأولى بشق الأنفس، ثم تقدمها 30-0 على إرسالها، بعدما كانت النتيجة 5-4 في الثانية، إلا أن المصنفة السابعة عالميا، واجهت عودة قوية من منافستها التي كسرت إرسالها مرتين لتفوز بالمجموعة وتفرض التعادل.وتابعت ابنة الـ29 عاما انتفاضتها في وجه جابر، حيث تطمح إلى لقبها الثاني فقط في دورات المحترفات، وتمكنت من كسر إرسال التونسية لتتقدم (5-3) في المجموعة الفاصلة قبل أن تحسم النتيجة، وستواجه تريفيزان نظيرتها الأميركية كارولين دولهايد في الدور ربع النهائي، بعدما تغلبت الأخيرة على الروسية إيكاتيرينا ألكساندروفا.وفي مباريات أخرى، تابعت الأميركية صوفيا كينن، عروضها القوية في الآونة الأخيرة وتغلبت على اللاتفية يلينا أوستابينكو لتبلغ دور الثمانية، حيث تمكنت كينن، المتوجة سابقا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، والتي بلغت ربع نهائي إحدى دورات الألف للمرة الأخيرة العام 2019، من حسم النتيجة 6-4 و7-5 بعد ساعة و44 دقيقة.وحذت حذوها الفرنسية كارولين غارسيا، عقب فوزها على الأميركية هايلي بابتيست، لتضرب موعدا مع البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا، إثر فوز الأخيرة على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بشوطين 6-2 و6-1، وبلغت أيضا اليونانية ماريا ساكاري ربع النهائي بفوزها على الإيطالية كاميلا جيورجي 6-2 و6-2.وتمكنت ساكاري، المرشحة الثانية للقب، من الفوز على جورجي في ساعة وست دقائق، حيث تواجه ساكاري في ربع النهائي الكولومبية إيميليانا أرانجو، المصنفة 180 عالميا والتي أطاحت بالأميركية تايلور تاونسيند (101) في ثمن النهائي بنتيجة 7-5 و1-6 و6-4.وبدورها، صعدت الأميركية كارولين دوليهايد، المصنفة الـ47 عالميا، لربع النهائي بعدما أطاحت بالروسية إيكاترينا ألكسندروفا، المرشحة الثامنة للقب، بنتيجة 6-1 و6-2، وستواجه دوليهايد في ربع النهائي الإيطالية مارتينا تريفيسان التي أطاحت بالتونسية أنس جابر المرشحة الأولى للقب والمصنفة السابعة عالميا بواقع 7-7 (4-7) و7-5 و6-3 في ثلاث ساعات ودقيقتين.وفي سياق متصل، كشفت البريطانية إيما رادوكانو، حاملة اللقب السابق لبطولة أميركا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز)، عن غيابها عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي.واضطرت رادوكانو (20 عاما) للغياب عن بطولة أميركا الماضية، آخر بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى هذا الموسم، وكذلك عن بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) وإنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) في وقت سابق من العام الحالي، بعد خضوعها لجراحة في معصميها، وجراحة أخرى في الكاحل مطلع أيار (مايو) الماضي.وكانت رادوكانو، التي خرجت من قائمة أفضل 200 لاعبة في التصنيف العالمي لرابطة اللاعبات المحترفات هذا الأسبوع، تأمل في العودة في الخريف عقب استئنافها للتدريبات الشهر الماضي.ونقلت وكالة الأنباء البريطانية تصريحات رادوكانو لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، حيث قالت "سأعود في الموسم المقبل، انتهت جميع المسابقات الأربع الكبرى في الموسم الحالي، لذا كان من الصعب مشاهدتها وهي تمضي، لكنني كنت أحاول البقاء في طريقي قدر الإمكان ومواصلة التركيز على التعافي".وعانت رادوكانو من إصابات عدة منذ فوزها ببطولة أميركا المفتوحة العام 2021، ولم تعبر النجمة البريطانية، التي لعبت 10 مباريات فقط هذا الموسم، حاجز الدور الثاني في أي من البطولات الكبرى منذ تتويجها ببطولة أميركا.-(وكالات)