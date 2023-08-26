الأحد 27 آب 2023
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حدث رياضي يتحول إلى "مُميت" في مدغشقر

ملعب بلدية مهاماسينا في أنتاناناريفو بمدغشقر - (أرشيفية)
ملعب بلدية مهاماسينا في أنتاناناريفو بمدغشقر - (أرشيفية)
قُتل 12 شخصا على الأقل في تدافع بملعب في مدغشقر، أمس الجمعة، بينما كان مشجعو الرياضة متجمعين لحضور حفل افتتاح دورة ألعاب جزر المحيط الهندي.

وقالت التقارير إن رئيس الوزراء كريستيان نتساي أعلن عن الوفيات، مضيفا أن نحو 80 آخرين أصيبوا، 11 منهم في حالة خطيرة.اضافة اعلان

وذكرت التقارير أن رئيس مدغشقر أندري راجولينا كان حاضرا في الحفل الذي أقيم في استاد ماهاماسينا بالعاصمة أنتاناناريفو، وطلب من الجمهور الوقوف بضع لحظات صمتا على أرواح القتلى.

وكان الملعب، الذي تم بناؤه لاستيعاب حوالي 41 ألف شخص، موقعا لأحداث تدافع مميتة من قبل، حيث توفي شخص واحد وأصيب ما لا يقل عن 37 آخرين في حادث تدافع قبل مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بين مدغشقر والسنغال في عام 2018.

وفي عام 2019، توفي ما لا يقل عن 15 شخصا بتدافع في حفل موسيقي بالملعب.

ومن الجدير ذكره، أن ألعاب جزر المحيط الهندي هي حدث متعدد الرياضات يضم دولا من المنطقة، ويتنافس في الألعاب رياضيون من جزر القمر وجزر المالديف وموريشيوس ومايوت وريونيون وسيشيل. (RT)
موسى التعمري

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