دموع رونالدو.. "حديث العالم"

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وتناقلت وكالات الأنباء العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي لقطات للنجم البرتغالي وهو يذرف الدموع عقب نهاية ضربات الترجيح التي عبست في وجه فريقه، وشوهد الدون يبكي مرة على أرض الملعب وأخرى على مقاعد البدلاء.وأخفق رونالدو مرة جديدة بإحراز أول ألقابه المحلية منذ انضمامه الى نادي النصر، بعد خسارته امام الهلال بركلات الترجيح (4-5) في نهائي كأس السعودية لكرة القدم بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1 الجمعة على ارضية ملعب الجوهرة المشعة.وسجّل الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف الهلال (7) وعادل النصر النتيجة (88) عن طريق أيمن يحيى برأسية سكنت شباك المغربي ياسين بونو ليحرز الهلال الثنائية بعدما سبق ان توج بلقب الدوري المحلي.وشهد اللقاء طرد الكولومبي دافيد أوسبينا حارس النصر (56) بالإضافة إلى طرد ثنائي دفاع الهلال علي البليهي (87) والسنغالي خاليدو كوليبالي (90).وأهدر من الهلال في ركلات الترجيح البرتغالي روبين نيفيش وسعود عبد الحميد، فيما اهدر من النصر البرازيلي أليكس تيليس وعلي الحسن ومشاري النمر ليفوز الهلال 5-4 بركلات الترجيح، ليحصد الهلال اللقب للمرة 11 في تاريخه.واحتفظ الهلال باللقب الذي حققه في الموسم الماضي بركلات الترجيح أيضا على حساب الوحدة.وحقق الهلال الفوز للمرة الخامسة على النصر في اربع مسابقات مرتين على صعيد الدوري انتهيا بفوز الهلال ذهابًا وتقاسما النتيجة إيابًا كذلك في نصف نهائي كأس السوبر السعودية وحُسِمَ لصالح الهلال بهدفين لهدف قبل لقاء كأس موسم الرياض الذي فاز فيه الهلال 2-0 .