الجمعة 18 آب 2023
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ديوكوفيتش يتقدم وشفيونتك تعبر إلى ثمن نهائي سينسيناتي

لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش - (من المصدر)
لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش - (من المصدر)
 تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى دور الـ 16 من بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس، عقب اضطرار منافسه الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا للانسحاب.
وكان ديوكوفيتش فاز بالمجموعة الأولى (6-4) قبل أن ينسحب فوكينا في الشوط الأول من المجموعة الثانية بعد مرور 46 دقيقة من اللقاء.اضافة اعلان
وقال ديوكوفيتش بعد المباراة: "بصراحة أشعر بمشاعر مختلطة بالطريقة التي انتهت بها المباراة، أتمنى أن يعود أليخاندرو للملاعب سريعا، وأن يتعافى من إصابته في أسفل الظهر، هذا ما قاله لي عند الشبكة".
وكانت هذه هي أول مباراة في منافسات الفردي لنوفاك في الولايات المتحدة الأميركية بعد خسارته المباراة النهائية ببطولة أميركا المفتوحة العام 2021.
ولم يتمكن ديوكوفيتش من دخول البلاد لأنه لم يحصل على لقاح فيروس كورونا.
ويلتقي ديوكوفيتش مع الفرنسي جايل مونفيس، الذي تغلب على الأسترالي أليكس دي مينور بمجموعتين (7-5) و(6-4).
من جانبها، تأهلت البولندية إيجا شفيونتك، المصنفة الأولى عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، إلى ثمن نهائي بطولة سينسيناتي بعد تغلبها على الأميركية دانييل كولينز.
وتمكنت شفيونتك، المرشحة الأولى للقب، من بدء مشوارها في البطولة بالفوز على كولينز بنتيجة (6-1) و(6-0) في 59 دقيقة.
وتواجه شفيونتك في ثمن النهائي الصينية كينوين تشينج، المصنفة 24 عالميا، التي أطاحت بالأميركية المخضرمة فينوس ويليامز، صاحبة الـ43 عاما بواقع (1-6) و(6-1) و(6-2) في ساعة و56 دقيقة.
وبلغت ثمن النهائي أيضا البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالميا والمرشحة الثانية للقب، بعد فوزها على الأميركية آن لي بواقع (7-5) و(2-6) و(6-4) لتضرب موعدا مع الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة 13 عالميا.
وتغلبت الأميركية جيسيكا بيجولا، المصنفة الثالثة عالميا والمرشحة الثالثة للقب على الإيطالية مارتينا تريفيسان بواقع 6-7 (2-7) و6-2 و6-3 في ساعتين و24 دقيقة لتتأهل إلى ثمن النهائي حيث ستواجه التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة 35 عالميا والتي أطاحت بالبلجيكية إليز ميرتنز بنتيجة 6-2 و4-6 و6-1 في ساعتين و11 دقيقة.
إلى ذلك، أعلن الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو أنه لن يشارك في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، حيث نشر ديل بوترو رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيها عن الألم الذي يشعر به ولا يسمح له بالتركيز على العودة، رغم أن "العودة إلى مثل هذا الملعب الخاص" جعلته متحمسا للغاية، على حد قوله.
وقال: "حاولت بكل الوسائل الوصول، لكن جسدي لا يساعدني بنسبة 100 % لأكون قادرا على الشعور بالراحة والسعادة لمشاركتكم مرة أخرى لحظة فريدة".
ويأتي ذلك قبل أيام قليلة من انطلاق أميركا المفتوحة التي ستقام في الفترة من 28 آب "أغسطس" الحالي وحتى 10 أيلول "سبتمبر" المقبل والتي سيحاول فيها الإسباني كارلوس الكاراز الدفاع عن لقبه.
وأضاف: "سأستمر في البحث عن أفضل البدائل لاستعادة جودة حياتي"، حيث كان ديل بوترو (34 عاما) قد تعرض عام 2019 لإصابة في ركبته أثناء مشاركته في بطولة كوينز ومن وقتها خضع لأربع جراحات من أجل العودة للملاعب.
وفي 2022 عاد ديل بوترو إلى الملاعب عبر بطولة الأرجنتين المفتوحة التي ودعها من الدور الأول وأعلن بعدها أنه سيبتعد عن المنافسات حتى يتعافى.
وكان ديل بوترو يأمل العودة هذا العام من خلال أميركا المفتوحة والتي تعد البطولة الكبرى الوحيدة التي توج بها، بعدما فاز بنهائي 2009 أمام السويسري روجيه فيدرير. -  (وكالات) 
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