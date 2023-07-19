الخميس 20 تموز 2023
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رئيس فيفا يناشد المشجعين لشراء تذاكر مباريات مونديال السيدات

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جياني إنفانتينو
ناشد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مشجعي نيوزيلندا "القيام بالشيء الصحيح"، وسط تباطؤ مبيعات تذاكر بطولة كأس العالم للسيدات في البلاد.اضافة اعلان

وتجاوزت مبيعات تذاكر الحدث، الذي تستضيفه نيوزيلندا وأستراليا في الفترة من 20 يوليو/ تمّوز إلى 20 أغسطس/ آب مليون تذكرة قبل شهر، لكن الاستيعاب كان بطيئًا في نيوزيلندا، إذ لا تزال التذاكر متاحة للبيع عشية انطلاق البطولة، على عكس أستراليا.

تحدّث إنفانتينو في مؤتمر صحفي في أوكلاند بنيوزيلندا، الأربعاء، قائلاً: "نيوزيلندا، نريدك، نحن بحاجتك"، مُضيفًا: "لم يفت الأوان بعد لفعل الشيء الصحيح، تعالوا لمشاهدة المباريات، نحن بحاجة إلى ملاعب كاملة (ممتلئة بالمشجعين)".

فيما قالت فاطمة سامورا، الأمينة العامة للفيفا: "لا يزال لدينا تذاكر متاحة لبعض المباريات، لذا فإن مناشدتي الوحيدة هي ألا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة".

وتابعت: "لا يزال بإمكانك التقدم والحصول على تذكرتك لغالبية المباريات، ونأمل أن يكون هذا أيضًا الحدث الرياضي الأكثر حضورًا للسيدات، إنه موجود بالفعل، لكننا (نريد) أن نصل إلى أرقام قياسية".
وأكدت "Xero"، الشريك الرسمي لبطولة كأس العالم للسيدات، لشبكة CNN، الأربعاء، أنها عرضت 20000 تذكرة مجانية للمباريات في أربع مدن مضيفة في نيوزيلندا.
من الشائع بالنسبة للأحداث الرياضية تخصيص عدد معين من التذاكر المجانية للجماهير.
وأضاف متحدث باسم "Xero" أنه تم استنفاد تخصيص التذاكر المجانية، ولم تكن هناك تذاكر أخرى متاحة كجزء من هذه المبادرة.
في غضون ذلك، أشاد جياني إنفانتينو أيضًا بنمو لعبة السيدات في السنوات العشر الماضية، ويعتقد أن البطولة سترد على "المشككين".

قال رئيس فيفا: "كثير من الناس الذين ما زالوا يعتقدون أن كرة القدم للسيدات، ليست لعبة رائعة أو أنها ليست مسلية جدًا، أو أنها نسخة سيئة من كرة القدم للرجال، أو بعض الأشياء من هذا القبيل".

وأكمل: "حسنًا عندما يشاهدون مباراة للمرة الأولى، سيرون في الواقع أنها لعبة رائعة، إنها مسلية للغاية، إنّهم لاعبات رائعات، وقد نما المستوى بشكل لا يصدق في السنوات العشر الماضية...".

لأول مرة في التاريخ، يضمن فيفا مدفوعات مباشرة للاعبات مونديال السيدات، إذ من المقرر أن تتلقى كل لاعبة مشاركة في البطولة ما لا يقل عن 30 ألف دولار، من مجموع جوائز قياسي يبلغ 110 ملايين دولار، وهو جزء من إجمالي 152 مليون دولار لتعويض اللاعبات والأندية والاتحادات.

وأوضح إنفانتينو أن الأمر متروك للاتحادات لضمان استلام الأموال من قِبل اللاعبات.

وستلتقي نيوزيلندا، التي تستضيف البطولة، مع النرويج في ملعب "إيدن بارك"، الخميس المقبل، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للسيدات.وكالات 


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