راموس يثير غضب مانشستر يونايتد.. وفرديناند يدعو ستيرلنج للاعتزال الدولي

اضافة اعلان

أكدت تقارير صحفية أمس، إن سيرجيو راموس رفض اهتمام مانشستر يونايتد به في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.قضى مدافع ريال مدريد الأسطوري العامين الأخيرين مع عملاق الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان، قبل أن يتركه مع انتهاء عقده.وأصبح راموس لاعبًا حرًا عند انتهاء عقده في نهاية الموسم الماضي، ودرس خيارات من الدوري الأميركي والدوري السعودي، قبل توقيع عقد جديد مع إشبيلية، لكن أحد الأندية التي فشلت في إثارة اهتمامه كان مانشستر يونايتد.ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، ورد أن راموس رفض عرضًا متأخرًا من "الشياطين الحمر"، وأضافت الصحيفة أن النادي "منزعج" من سرعة رفض اللاعب الإسباني.وحاول يونايتد التوقيع مع راموس بعقد لمدة عام واحد، مقابل 73 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.بدلاً من ذلك، كان راموس يرغب في العودة العاطفية إلى نادي طفولته إشبيلية، حيث تخرج من الأكاديمية وبدأ مسيرته في العام 2004.تشلسي استبعد التعاقد مع سانشوأفادت تقارير صحفية أمس، أن تشلسي كان مهتمًا بالتعاقد مع جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد هذا الصيف.وتصدر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا عناوين الأخبار، بعد الخلاف العلني مع مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج.وتوجه الجناح إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليلة الأحد، للرد على ادعاءات المدرب الهولندي فيما يتعلق بأدائه التدريبي ووصفه بأنه كاذب.ونشر سانشو عبر الإنترنت: "لن أسمح للأشخاص بقول أشياء غير صحيحة على الإطلاق، لقد أديت في التدريب بشكل جيد للغاية هذا الأسبوع، أعتقد أن هناك أسبابًا أخرى لهذا الأمر لن أخوض فيها، لقد كنت كبش فداء لفترة طويلة وهذا ليس عادلاً!"وكان تين هاج قد استبعد سانشو من قائمة الفريق قبل مواجهة آرسنال مساء الأحد ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بحجة أدائه الضعيف في التمارين.وقد وضع الخلاف مستقبل سانشو في "أولد ترافورد" موضع شك، في وقت ظهرت فيه تقارير صحفية تشير إلى أن النادي كان راغبا في السماح للاعب بالرحيل هذا الصيف.وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن يونايتد كان منفتحًا على العروض التي أتته للتخلي عن سانشو مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.وأضافت الصحيفة أن سانشو كان على استعداد لانتقال مفاجئ إلى تشلسي في بداية الصيف، وتابعت أن تشلسي أوقف سعيه لأنه "كان قلقا بشأن حالة اللاعب الذهنية".وحول تشلسي اهتمامه بعد ذلك إلى لاعب مانشستر سيتي كول بالمر.وقد يغادر سانشو هذا الصيف، ولكن ما يزال هناك عدد قليل من نوافذ الانتقالات مفتوحة - من بينها السعودية والتركية.ومنذ التوقيع مع الشياطين الحمر في العام 2021 مقابل 73 مليون جنيه إسترليني من بوروسيا دورتموند، كافح سانشو لاستعادة مستواه، وسجل 12 هدفًا و6 تمريرات حاسمة من 82 مباراة.وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تدرب سانشو بمفرده لمدة ثمانية أسابيع في ناد هولندي للهواة، حيث عمل جنبًا إلى جنب مع مدربين يثق بهم تين هاج، للتعامل مع المشكلات الجسدية والعقلية للاعب، ولم يلعب مع يونايتد لأكثر من ثلاثة أشهر.فرديناند ينصح ستيرلنج بالاعتزال الدولييعتقد لاعب مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند، أن على رحيم ستيرلنج وجيمس وارد براوس التفكير بجدية في الاعتزال دوليًا بعد استبعادهما من التشكيلة الأخيرة للمنتخب الإنجليزي.وسمى المدرب جاريث ساوثجيت تشكيلة مكونة من 26 لاعباً لمواجهة أوكرانيا واسكتلندا الأسبوع الماضي، مع استبعاد كل من ستيرلنج ووارد براوس، على الرغم من بدايتهما القوية للموسم.وكان ستيرلنج لاعبًا متميزًا مع تشلسي هذا الموسم، حيث سجل هدفين أمام لوتون تاون، بينما سجل وارد براوز بالفعل هدفًا وثلاث تمريرات حاسمة لوست هام بعد انتقاله إليه من ساوثهامبتون.لكن ساوثجيت ما يزال يتجاهلهما، بينما تم استدعاء هاري ماجواير وكالفن فيليبس على الرغم من قلة مشاركاتهما في مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي على التوالي.ويشعر فرديناند أنه يجب على ستيرلنج ووارد براوز الرد على هذا الازدراء من خلال الاعتزال دوليا، وقال في برنامجه الخاص على "يوتيوب": "لو كنت مكان ستيرلنج، فسأشعر بخيبة أمل كبيرة مع الأخذ في الاعتبار ما فعله لمنتخب إنجلترا عندما كان حوله".وأضاف: "إذا كنت ستنتهج أسلوبا كالذي يستخدمه جاريث مع أمثال ماجواير وفيليبس، فلماذا من المناسب استدعائهما وليس مناسبا استدعاء ستيرلنج؟".وتابع: ربما كان ستيرلنج الشرارة المضيئة الرئيسية في تشلسي. الأرم جنوني سأعتزل (لو كنت محله). إذا كنت شخصًا مثل وارد براوس سأعتزل فورا".وأردف: "سأقول.. اسمع، لا تخترني مرة أخرى. لا يوجد أي معنى لذلك. ما تفعله هو عدم احترام. خصوصا وارد براوس الذي كان يحقق أرقامًا جيدة لفريقه بشكل منتظم. ما الذي يجب على الرجل فعله أكثر للحصول على الاستدعاء؟".وجاء غياب ستيرلنج عن التشكيلة بمثابة مفاجأة كبيرة، بالنظر إلى مدى ثقة ساوثجيت به على مر السنين.وكان الجناح الذي شارك في 82 مباراة دولية، أفضل لاعب في إنجلترا خلال مسيرتها إلى نهائي بطولة أمم أوروبا 2020، وبدأ كأس العالم العام الماضي في التشكيلة الأساسية لساوثجيت.ومع ذلك، فقد شعبيته في النصف الثاني من الموسم الماضي، وعلى الرغم من تحسن مستواه، فقد تم استبعاده مرة أخرى، حيث اعترف مدرب إنجلترا بأن ستيرلنج "لم يكن سعيدًا" باستدعائه.ومن غير المتوقع أيضًا أن يتم استدعاؤه كبديل لجاك جريليش، بعد انسحاب الأخير من الفريق بسبب الإصابة.هندرسون: لم أرحل من أجل المالكشف قائد ليفربول السابق جوردان هندرسون عن سبب مغادرته النادي هذا الصيف، مدعيًا أن "مكانته قد تزعزعت"، ولم يتم ضمان مشاركته بانتظام تحت قيادة المدرب يورجن كلوب.ووقع لاعب خط الوسط الإنجليزي مع الاتفاق السعودي الذي يدربه أسطورة الريدز ستيفن جيرارد، وتلقى انتقادات كبيرة بسبب انتقاله بأجر باهظ يصل إلى 700 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.لكن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، دحض المزاعم المتعلقة بانتقاله إلى السعودية من أجل المال فقط، حيث وضع الأمور في نصابها الصحيح بشأن موقفه في ليفربول والذي أجبره على خوض تحدٍ جديد، قائلًا إنه من المهم أن يلعب بانتظام قبل كأس أوروبا 2024.وقال هندرسون لموقع "ذا أثليتيك": "كانت هناك بعض الأشياء التي أدت إلى دق أجراس الإنذار، لدي علاقة جيدة جدًا مع يورجن. لقد كان صادقًا جدًا معي".وأضاف: "لن أخوض في تفاصيل المحادثة لأنها خاصة، لكنها وضعتني في موقف كنت أعلم أنني لن ألعب فيه كثيرًا. كنت أعلم أنه سيكون هناك لاعبون جدد سيحلون في مركزي".وتابع: وإذا لم ألعب، كما يعلم أي شخص، خصوصا المدرب، فقد يكون ذلك صعبًا للغاية بالنسبة لي، خصوصا عندما ألعب في نادٍ لفترة طويلة، فقد قمت بقيادة الفريق لفترة طويلة".وأردف: "في تلك اللحظة شعرت كما لو أن قيمتي أو رغبتي في البقاء، مع المدرب وداخل النادي، ربما تغيرت. كنت أعلم أن هذا سيأتي في وقت ما. لم أكن أعتقد أنه سيكون الآن. وكان علي أن أقبل ذلك".وأنهى هندرسون فترته التي استمرت 12 عامًا في ليفربول، والتي شهدت رفعه لثمانية ألقاب كقائد، لكن يقول البعض إن مسيرته مع النادي انتهت بشكل سيء بعد أن اختار العرض المالي المغري.لكن هندرسون نفى هذه التلميحات قائلا: "كان هذا أصعب شيء". سيرى الناس أن هذا النادي يأتي بالكثير من المال وقد رحل للتو، بينما في الواقع لم يكن الأمر كذلك على الإطلاق. يمكن للناس أن يصدقوني أو لا، لكن في حياتي ومسيرتي، لم يكن المال حافزًا أبدًا".آرسنال يحذر بيبيأصدر آرسنال تحذيرا شديد اللهجة، للاعبه نيكولاس بيبي الذي يرفض حتى الآن الرحيل عن الفريق.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، طلب آرسنال من بيبي مغادرة النادي، أو مواجهة قضاء بقية الموسم جالسًا دون عمل.وأُمر آرسنال بيبي بالتدرب بمفرده منذ عودته من فترة إعارة غير ناجحة في نيس، وليس لديه حتى رقم فريق بعد تسليم قميصه رقم 19 إلى لياندرو تروسارد في بداية العام، وتم التوضيح له أنه ليس له مستقبل في النادي ولن يلعب مباراة أخرى لهم إذا رفض المغادرة.وقاوم اللاعب الإيفواري الدولي البالغ من العمر 28 عاما، كل جهود النادي للتخلص منه دون مقابل مربح، ولكن الآن أمامه أيام قليلة فقط لاتخاذ خطوة الرحيل.وما يزال نادي بشيكتاش التركي، حريصًا على التعاقد مع بيبي، على الرغم من رفض اللاعب له في وقت سابق من الصيف.ويحاول ممثلو اللاعب أيضًا، رفع عرض أخير من الشباب، قبل إغلاق نافذة الانتقالات السعودية يوم الخميس.لكن ما يزال أمام بيبي عشرة أشهر متبقية على عقده مع أرسنال الذي يتقاضى من خلاله 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ما يعني أنه سيحصل على حوالي 6.5 مليون جنيه إسترليني إذا بقي في ملعب "الإمارات".وقام مدرب الجانرز ميكيل أرتيتا، بغسل يديه من اللاعب الذي كلف العام 2019 رقمًا قياسيًا للنادي قيمته 72 مليون جنيه إسترليني.ومع استضافة بلاده لكأس الأمم الأفريقية في كانون الثاني (يناير)، يعلم بيبي أن مسيرته الدولية في خطر ما لم يجد نادًيا آخر.لكن آرسنال ما يزال يطلب رسوم انتقال رمزية تبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني، ويريد بشيكتاش التوقيع معه دون مقابل، وتنتهي فترة الانتقالات التركية في 15 أيلول (سبتمبر). -(وكالات)