رسميًّا.. ساديو ماني ينتقل للنصر السعودي

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أعلن نادي النصر السعودي، يوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع السنغالي ساديو ماني قادما من صفوف بايرن ميونخ الألماني.وسيكون النادي السعودي الفريق السابع في مسيرة الدولي السنغالي، الذي بدأ مسيرته في بلاده مع غينيراشيون فوت ثم ميتز الفرنسي وريد بل سالزبورغ النمساوي، قبل الانتقال إلى إنجلترا لساوثهامتون وليفربول إضافة إلى بايرن ميونخ الألماني.وحقق ماني العديد من الإنجازات في مسيرته، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية مع ليفربول، إضافة إلى الدوري والسوبر الألماني مع بايرن ميونخ.كما قاد منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2022، وفاز مع السنغال أيضا بلقب كأس أمم إفريقيا 2022 لأول مرة في تاريخ البلاد، وشارك في مونديال روسيا 2018 قبل أن تحرمه الإصابة من النسخة الأخيرة لكأس العالم 2022 في قطر.وتواجد ثانيا في ترتيب قائمة جائزة الكرة الذهبية عام 2022 خلف الفرنسي كريم بنزيمة اللاعب الحالي لاتحاد جدة. وكالات