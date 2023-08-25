الجمعة 25 آب 2023
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روبياليس يتحدى: القبلة مع إيرموسو متبادلة ولن أستقيل

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رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس
قال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، الجمعة، إنه لن يستقيل من منصبه، على خلفية تقبيل إحدى لاعبات المنتخب.

وأثيرت انتقادات كثيرة ضد لوبياليس بعد واقعة تقبيل لاعبة المنتخب الإسباني جيني إيرموسو، خلال مراسم التتويج بكأس العالم للسيدات.اضافة اعلان

وذكر روبياليس، خلال افتتاح الجمعية العمومية للهيئة الكروية في البلاد الجمعة في مدريد: "لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل، سأستمر حتى النهاية"، مضيفا أنه سيقاتل في المحكمة للدفاع عن اسمه.

وتابع: "هل ستكون قبلة سريعة بالتراضي كافية لإخراجي من هنا؟".
وزعم روبياليس بأن القبلة كانت "متبادلة وعفوية وتوافقية"، مشددا على أنه لم يفعل ذلك من "موقع قوة" استنادا إلى منصبه.
واتهم رئيس الاتحاد الإسباني للكرة وسائل إعلام ومسؤولين "باغتياله اجتماعيا".

وكانت إيرموسو قالت في وقت سابق: "يتولى اتحادي بالتعاون مع وكالتي (تي.إم.جيه) مهمة الدفاع عن مصالحي وتولوا المسؤولية كمحاورين يمثلونني في هذه المسألة"، مضيفة "لا يجب أن تمر الواقعة دون عقاب".

ودعت رابطة دوري السيدات الإسبانية، في وقت سابق، لإقالة روبياليس، وقالت إنها قدمت شكوى إلى رئيس المجلس الوطني للرياضة بشأن "تصرفاته وسلوكياته الخطيرة للغاية".

وكان روبياليس وصف في البداية الأسئلة المثارة عن الواقعة بأنها "حمقاء"، قبل أن يعتذر في مقطع فيديو يوم الإثنين الماضي، لكنه لم يوقف سيل الانتقادات.
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