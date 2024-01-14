الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ساحل العاج تستهل حملتها القارية بفوز سهل على غينيا بيساو

GDwHGFoW4AAoIZr
ساحل العاج تستهل حملتها القارية بفوز سهل على غينيا بيساو
فاز منتخب ساحل العاج  على غينيا بيساو بنتيجة 2-صفر في مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2024 على ملعب الحسن واتارا في إبيمبي، بشمال غرب أبيدجان، ليتصدر المجموعة الأولى قبل المواجهة الثانية بين نيجيريا وغينيا الاستوائية الأحد. سجل لاعب النصر السعودي سيكو فوفانا هدف التقدم في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف المهاجم جان-فليب كراسو الهدف الثاني في الدقيقة 58.    اضافة اعلان
سجل منتخب ساحل العاج بداية موفقة مساء السبت في كأس الأمم الأفريقية 2024 لكرة القدم وفاز بسهولة أمام غينيا بيساو 2-صفر على ملعب إبيمبي في أبيدجان في مباراة الافتتاح ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وسجل هدفي الفوز لاعب خط وسط نادي النصر السعودي سيكو فوفانا في الدقيقة 4 ومهاجم النجم الأحمر لبلغراد جان-فليب كراسو في الدقيقة 58.   
ضمت التشكيلة الأساسية لساحل العاج مدافع نادي الفيحاء السعودي غيسلان كونان، فضلا عن لاعب أهلي جدة فرانك كيسيه ومهاجم نيس الفرنسي جيريمي بوغا. بالمقابل، ضكمت تشكيلة غينيا بيساو لاعبين من أندية أوروبية متواضعة غالبيتها من البرتغال وتركيا أو بلجيكا. 
استحوذ العاجيون الكرة منذ إطلاق الحكم المصري أمين محمد عمر صافرة البداية، وفرضوا ضغطا خانقا على منافسهم الذي وقع في فخ التسرع. وما إن مرت أربع دقائق حتى هز سيكو فوفانا الشباك بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة من كيسيه.     
جاء الهدف ليتوج البداية القوية لمنتخب "الأفيال" أمام فريق بدا متواضعا، لكن الأخير اقترب من إدراك التعادل في الدقيقة السابعة عندما خطف المهاجم كوندي الكرة من مدافعي الفريق البرتقالي لكنه فشل في تحويلها لهدف.
 
 ورغم استمرار سيطرة ساحل العاج، إلا أن غينيا بيساو كادت تسجل هدف التعادل في الدقيقة 27 عن طريق ماما بالدي ليتدخل الحارس يايا فوفانا ويستعيد الكرة. وبعد هذه اللقطة الخطرة، سارعت ساحل العاج من وتيرة اللعب وشنت عدة هجمات تصدى لها الحارس، لاسيما في الدقيقة 35 عندما سدد سيكو فوفانا في العارضة ثم في الدقيقة 37 عن طريق جان-فليب كراسو مهاجم النجم الحمر لبلغراد بضربة حولها أحد المدافعين للركنية.
وعاد كراسو لتهديد مرمى الحارس جوكو إثر تمريرة دقيقة من زميله بامبا في الدقيقة 40 لكنه أخفق مرة ثانية أمام الدفاع، لتنتهي المرحلة الأولى بتقدم منتخب البلد المضيف بهدف من دون رد.
اقرأ أيضاكأس الأمم الأفريقية... من السودان بدأت الرحلة
بدت الفرص متساوية والأداء متكافئا بين الفريقين في بداية المرحلة الثانية، لاسيما بعد تهديد غيني على مرمى ساحل العاج قبل تدخل البديل سيرج أوريه في آخر لحظة. لكن ذلك كان وهما، إذ سرعان ما تجلى تفوق "الأفيال" أمام الغينيين ليتأكد في الدقيقة 58 إثر عمل جيد من جونتان بومبا في الجهة اليسرى ليقدم تمريرة حاسمة باتجاه كراسو الذي تلاعب بالدفاع وسجل الهدف الثاني بسهولة بالغة.
وارتفعت نسبة استحواذ الكرة إلى أكثر من 60 في المئة لفائدة ساحل العاج، وسط فرحة الجمهور المحلي والطاقم الفني على حد سواء، وبدأ المدرب جان-لوي غاسيه يفكر في المباراة القادمة لفريقه والتي ستجمعه الخميس المقبل بنيجيريا في الجولة الثانية.
وأُتيحت للمهاجم فرانكولينو فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 74 عندما استفاد من كرة من زميله بالدي لكنه أضاع الكرة أمام الحارس يايا فوفانا. فحسمت الأمور لصالح منتخب البلد المضيف 2-صفر.     
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مصطفى-محمد-يرد-على-تصريحات-أوناحي-ويؤكد-أمم-إفريقيا-لن-تكون-سهلة-1705158086174_highres

رد "ساخر" من مصطفى محمد علي تصريحات نجم المغرب

منذ7 ساعة
GDtoIDeWoAAWv2R

"كلاسيكو" منتظر في نهائي السوبر الإسباني

منذ7 ساعة
4

منتخب قطر يتخطى لبنان بافتتاح كأس آسيا

12 كانون الثاني 2024
كأس-السوبر-الإسباني-scaled

مواجهة قوية تجمع ريال مدريد وأتلتيكو بالسعودية

09 كانون الثاني 2024
حكم قضائي ينصف مارادونا بعد سنوات من وفاته

حكم قضائي ينصف مارادونا بعد سنوات من وفاته

06 كانون الثاني 2024
لاعب المنتخب السنغالي ساديو ماني - (من المصدر)

لعنة الإصابات تضرب "الفراعنة".. ماني يتوقع منافسة صعبة.. وأزمة مالية تعصف بالسنغال

04 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تحولت الحرب إلى إقليمية مصغرة

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

دعم السلع الغذائية في موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

محكمة العدل الدولية والاختبار الإنساني الدولي

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

دون كيشوت الدبلوماسية العربية

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات | منذ4 ساعة
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
 