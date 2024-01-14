ساحل العاج تستهل حملتها القارية بفوز سهل على غينيا بيساو

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فاز منتخب ساحل العاج على غينيا بيساو بنتيجة 2-صفر في مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2024 على ملعب الحسن واتارا في إبيمبي، بشمال غرب أبيدجان، ليتصدر المجموعة الأولى قبل المواجهة الثانية بين نيجيريا وغينيا الاستوائية الأحد. سجل لاعب النصر السعودي سيكو فوفانا هدف التقدم في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف المهاجم جان-فليب كراسو الهدف الثاني في الدقيقة 58.سجل منتخب ساحل العاج بداية موفقة مساء السبت في كأس الأمم الأفريقية 2024 لكرة القدم وفاز بسهولة أمام غينيا بيساو 2-صفر على ملعب إبيمبي في أبيدجان في مباراة الافتتاح ضمن منافسات المجموعة الأولى.وسجل هدفي الفوز لاعب خط وسط نادي النصر السعودي سيكو فوفانا في الدقيقة 4 ومهاجم النجم الأحمر لبلغراد جان-فليب كراسو في الدقيقة 58.ضمت التشكيلة الأساسية لساحل العاج مدافع نادي الفيحاء السعودي غيسلان كونان، فضلا عن لاعب أهلي جدة فرانك كيسيه ومهاجم نيس الفرنسي جيريمي بوغا. بالمقابل، ضكمت تشكيلة غينيا بيساو لاعبين من أندية أوروبية متواضعة غالبيتها من البرتغال وتركيا أو بلجيكا.استحوذ العاجيون الكرة منذ إطلاق الحكم المصري أمين محمد عمر صافرة البداية، وفرضوا ضغطا خانقا على منافسهم الذي وقع في فخ التسرع. وما إن مرت أربع دقائق حتى هز سيكو فوفانا الشباك بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة من كيسيه.جاء الهدف ليتوج البداية القوية لمنتخب "الأفيال" أمام فريق بدا متواضعا، لكن الأخير اقترب من إدراك التعادل في الدقيقة السابعة عندما خطف المهاجم كوندي الكرة من مدافعي الفريق البرتقالي لكنه فشل في تحويلها لهدف.ورغم استمرار سيطرة ساحل العاج، إلا أن غينيا بيساو كادت تسجل هدف التعادل في الدقيقة 27 عن طريق ماما بالدي ليتدخل الحارس يايا فوفانا ويستعيد الكرة. وبعد هذه اللقطة الخطرة، سارعت ساحل العاج من وتيرة اللعب وشنت عدة هجمات تصدى لها الحارس، لاسيما في الدقيقة 35 عندما سدد سيكو فوفانا في العارضة ثم في الدقيقة 37 عن طريق جان-فليب كراسو مهاجم النجم الحمر لبلغراد بضربة حولها أحد المدافعين للركنية.وعاد كراسو لتهديد مرمى الحارس جوكو إثر تمريرة دقيقة من زميله بامبا في الدقيقة 40 لكنه أخفق مرة ثانية أمام الدفاع، لتنتهي المرحلة الأولى بتقدم منتخب البلد المضيف بهدف من دون رد.اقرأ أيضاكأس الأمم الأفريقية... من السودان بدأت الرحلةبدت الفرص متساوية والأداء متكافئا بين الفريقين في بداية المرحلة الثانية، لاسيما بعد تهديد غيني على مرمى ساحل العاج قبل تدخل البديل سيرج أوريه في آخر لحظة. لكن ذلك كان وهما، إذ سرعان ما تجلى تفوق "الأفيال" أمام الغينيين ليتأكد في الدقيقة 58 إثر عمل جيد من جونتان بومبا في الجهة اليسرى ليقدم تمريرة حاسمة باتجاه كراسو الذي تلاعب بالدفاع وسجل الهدف الثاني بسهولة بالغة.وارتفعت نسبة استحواذ الكرة إلى أكثر من 60 في المئة لفائدة ساحل العاج، وسط فرحة الجمهور المحلي والطاقم الفني على حد سواء، وبدأ المدرب جان-لوي غاسيه يفكر في المباراة القادمة لفريقه والتي ستجمعه الخميس المقبل بنيجيريا في الجولة الثانية.وأُتيحت للمهاجم فرانكولينو فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 74 عندما استفاد من كرة من زميله بالدي لكنه أضاع الكرة أمام الحارس يايا فوفانا. فحسمت الأمور لصالح منتخب البلد المضيف 2-صفر.