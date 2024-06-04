 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صفقة الموسم حسمت… مبابي مدريدي

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كيليان مبابي

أعلن ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الاثنين، تعاقده مع الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال ريال مدريد عبر موقعه على الإنترنت، إن المهاجم مبابي وقع على عقد يمتد حتى عام 2029.

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ويأتي إعلان التعاقد مع مبابي ليؤكد صحة ما ذكرته تقارير كثيرة على مدار الأشهر الماضية، بشأن رغبة هداف باريس سان جيرمان في الانتقال إلى العملاق الإسباني. وكثيراً ما ربطت التقارير بين إمكانية انتقال مبابي إلى ريال في السنوات الماضية، لكن الصفقة كانت تتعثر في الأمتار الأخيرة، ويقرر اللاعب تمديد التعاقد مع سان جيرمان.


لكن هذه المرة أبلغ مبابي إدارة سان جيرمان برحيله في نهاية الموسم، وفقاً لبند في العقد بين الطرفين، وودع المشجعين بالفعل، وقال إنه سيحسم مستقبله قبل بطولة أوروبا 2024 التي تنطلق في 14 يونيو (حزيران)، وهو ما حدث بالفعل بانتقال مجاني إلى بطل أوروبا.


ومبابي (25 عاماً) من أبرز لاعبي الجيل الحالي، وأحرز لقب كأس العالم 2018 مع فرنسا، كما سجل 3 أهداف في نهائي كأس العالم 2022، رغم الخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، وسيقود آمال بلاده في بطولة أوروبا في ألمانيا هذا الشهر.


وبدأ مبابي، الذي يجيد اللعب في كل مراكز الهجوم ويتحلى بسرعة فائقة، مسيرته في موناكو، لكن سرعان ما خطف الأضواء وانتقل إلى باريس سان جيرمان في 2017، وقاد ناديه للتتويج بألقاب محلية عديدة، لكنه أخفق في حصد لقب دوري الأبطال.


وخلال الموسم الماضي، أحرز مبابي 44 هدفاً في 48 مباراة، وأسهم في تتويج سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي والوصول إلى قبل نهائي دوري الأبطال، رغم واقع أن المدرب لويس إنريكي كان يستبدله أو يضعه على مقاعد البدلاء في مباريات عديدة منذ فبراير (شباط) الماضي.


ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز القوة الهجومية لريال الذي يملك بالفعل الجناح البرازيلي الموهوب فينيسيوس جونيور ومواطنه رودريغو، ولاعب الوسط الإنجليزي المميز جود بيلينغهام الذي قد يجد نفسه يلعب في مركز متأخر بعض الشيء لفتح المجال أمام مشاركة مبابي في خط الهجوم.-(وكالات)

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