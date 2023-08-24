الخميس 24 آب 2023
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صلاح يطالب بصفقة تفوق نيمار ورونالدو لينتقل إلى السعودية

صلاح يطالب بصفقة تفوق نيمار ورونالدو لينتقل إلى السعودية
محمد صلاح يطالب بصفقة تفوق نيمار ورونالدو لينتقل إلى السعودية
كشفت تقارير صحفية، عن تقدم صفقة انتقال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى نادي الاتحاد السعودي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة نادي اتحاد جدة، اقتربت من التوصل لاتفاق نهائي مع نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، من أجل حسم التعاقد مع صفقة صلاح بشكل رسمي قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.اضافة اعلان

وكشف الصحفي محمد القاعود أن موقف صلاح وفريقه ليفربول تغير بشأن عرض الاتحاد، بعد تلقي تأكيدات بالاستجابة لجميع مطالبهم، وأبرزها بأنه سيكون أغلى صفقة في تاريخ الانتقالات بالدوري السعودي.

وأضاف القاعود أن الامتيازات التي سيحصل عليها صلاح ستتفوق على ما حصل عليه النجم البرازيلي نيمار من نادي الهلال، بالإضافة إلى تعويض ليفربول بمبلغ يفوق القيمة المخصصة لفسخ عقده.

وفي نفس السياق، أكد الصحفي نكولو شيرا عبر حسابه على منصة "إكس" على أن عقد الاتحاد لمحمد صلاح جاهز حتى عام 2026 براتب 80 مليون يورو في الموسم الواحد.

وتحدث الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل عن كواليس مفاوضات صلاح والاتحاد حيث اشترط النجم المصري على إدارة اتحاد جدة تحضير حفل جماهيري ضخم من أجل تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير، يليق باسمه ومكانته والتاريخ الذي صنعه في أوروبا قبل الانتقال إلى قارة آسيا.

وأشار إلى أن ضمان انتقال ابنتيه إلى مدارس محددة في مدينة جدة كان على رأس الشروط، من أجل ضمان استقرار أسرته بعد الانتقال إلى السعودية.

ومن المتوقع أن يحسم نادي الاتحاد التعاقد مع محمد صلاح خلال الأيام القادمة، في ظل تقدم المفاوضات بين الناديين السعودي والإنجليزي خلال الأيام الماضية.

وتأتي رغبة الاتحاد القوية في ضم صلاح حتى ينافس بقوة على لقب كأس العالم للأندية. والذي سيقام  في شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن مباريات بطولة كأس العالم للأندية، من المنتظر أن تنطلق بشكل رسمي، في جدة بشهر ديسمبر المقبل، وبمشاركة الاتحاد السعودي والأهلي المصري ومانشستر سيتي الإنجليزي وغيرهم.

RT
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