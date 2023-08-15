الثلاثاء 15 آب 2023
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صلاح يعطي الضوء الأخضر لاتحاد جدة لانتقاله

صلاح يعطي الضوء الأخضر لاتحاد جدة لانتقاله
صلاح يعطي الضوء الأخضر لاتحاد جدة لانتقاله
ذكرت قناة "الكأس" القطرية، أن صلاح أعطى لاتحاد جدة، الضوء الأخضر للتفاوض مع ليفربول، من أجل الحصول على خدماته هذا الصيف.

وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء عن عرض اتحاد جدة لصلاح وصل إلى 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون إسترليني سيحصل عليها ليفربول، لكن وكيل اللاعب رامي عباس، رد بأن "الفرعون" مستمر مع الريدز هذا الموسم.اضافة اعلان

وتشهد علاقة صلاح مع مدربه في ليفربول، يورغن كلوب، حالة من التوتر، خاصة بعد تبديله في لقاء تشيلسي، وخروج اللاعب غاضبا من أرض الملعب.

وفي حال انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة، فإنه سيزامل كوكبة من النجوم، وفي مقدمتهم الفرنسيان كريم بنزيما، ونجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو.

يذكر أن اتحاد جدة يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا خلال الموسم الحالي، إلى جانب دفاعه عن لقب الدوري السعودي للمحترفين.

RT
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