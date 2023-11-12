الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

صلاح يقود ليفربول لتحقيق فوز ثمين على برينتفورد

نجم ليفربول محمد صلاح يحتفل بالتسجيل في مرمى برينتفورد أمس -(من المصدر)
نجم ليفربول محمد صلاح يحتفل بالتسجيل في مرمى برينتفورد أمس -(من المصدر)
 سجل ليفربول فوزا مستحقا على مضيفه برينتفورد بثلاثية نظيفة أمس، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز محمد صلاح (39 و62) ودوجو جوتا (74) أهداف اللقاء.اضافة اعلان
وارتقى رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 27 في المركز الثالث، بفارق الأهداف وراء الثاني آرسنال، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 16 نقطة في المركز التاسع.
وعلى ملعب "أنفيلد"، جاءت بداية ليفربول للمباراة سريعة، حيث تقدم الهولندي كودي جاكبو بالكرة، قبل أن يطلق تسديدة من بعيد، أنقذها الحارس فليكن بالدقيقة الرابعة.
وبعدها بدقيقة واحدة، ارتبك دفاع ليفربول في محاولته لإبعاد كرة طويلة، لتصل إلى مدافع برينتفورد إيثان بينوك الذي سدد بعيدا عن المرمى.
وحصل صلاح على الكرة في الجناح الأيمن، قبل أن يمرر إلى نونيز الذي سدد كرة تمكن فليكن من إنقاذها في الدقيقة السادسة عشرة.
وارتكب ظهير ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد خطأ في إبعاد الكرة، لتصل إلى مبويمو الذي سدد فوق مرمى ليفربول في الدقيقة الثامنة عشرة.
وسجل ليفربول هدفا في الدقيقة 20، تم إلغاؤه بسبب تسلل طفيف على صاحبه داروين نونيز، إثر متابعته لتسديدة من زميله دومينيك سوبوسلاي.
ومرة أخرى، تدخلت تقنية الفار لإلغاء هدف ثان أحرزه نونيز، لوجود تسلل لحظة تمرير الكرة له من قبل جويل ماتيب في الدقيقة 28.
وأضاع برينتفورد فرصة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 32، عندما مرر ينسن الكرة إلى مبويمو الذي واجه الحارس أليسون بيكر، لكن الأخير أغلق الزاوية أمامه وأنقذ محاولته.  
وافتتح ليفربول التسجيل أخير في الدقيقة 39، عندما مرر نونيز الكرة بلمسة واحدة أنيقة إلى صلاح الذي تقدم بها في يمين منطقة الجزاء، قبل أن يسددها زاحفة في المرمى.
وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، جرب نونيز حظه بتسديدة بعيدة المدة، أبعدها فليكن بيديه، وبعدها بلحظات وصلت تمريرة أرنولد إلى صلاح الذي خانته اللمسة الأولى ليسدد في الثانية فوق المرمى.
وبعد مرور 5 دقائق من عمر الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة حرة لصالح برينتفورد، نفذها ينسن بإتقان، لكن أليسون أبعد الكرة إلى ركنية.
وسرعان ما أدرك ليفربول هدف التعزيز في الدقيقة 62، عندما لحق الظهير الأيسر كوستاس تسيميكاس بالكرة قبل اجتيازها الخط، ليرفعها على رأس صلاح الذي غرسها هدفا في الزاوية القريبة.
وفي الدقيقة 74، تلقى مهاجم ليفربول، البرتغالي ديوجو جوتا الكرة على مشارف منطقة الجزاء من زميله تسيميكاس، ليطلق تسديدة عنيفة استقرت على يسار الحارس فليكن.
وأنقذ مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك مرماه من هدف محقق في الدقيقة 77، عندما أبعد رأسية نوروود قبل وصولها أمام البديل نيل موباي، وبعدها بلحظات، تصدى الحارس أليسون برأسية من بينوك إثر ركلة ركنية.  
وهدأ الإيقاع قليلا في الدقائق العشر الأخيرة، وجرب البديل هارفي إليوت حظه بتسديدة من بعيد، أبعد الحارس خطرها في الدقيقة 88.
من جهته، أكد ديوجو جوتا، سعادته لمساهمته في فوز فريقه، وقال في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "من الجيد دائمًا العودة إلى آنفيلد وتحقيق الفوز. كان من المهم أن نغادر بالنقاط الثلاث".
وعن ثبات مستوى صلاح ووصوله إلى الهدف رقم 200 في الكرة الإنجليزية (198 هدفا مع ليفربول وهدفان مع تشيلسي)، قال جوتا: "إنه موجود دائمًا، ويشكل تهديدًا للأهداف، ويخلق الفرص وهو مهم حقًا بالنسبة لنا كما يعلم الجميع. تهانينا له على هدفه رقم 200". وأضاف: "نحن لاعبون مختلفون بشكل واضح ونحاول أن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة الفريق. هذا ما نريد الاستمرار في القيام به".
وحول السباق على اللقب، صرح اللاعب البرتغالي: "ما يزال الوقت مبكرا. نحن بحاجة إلى مواصلة الفوز حتى نتمكن من خوض معركة اللقب حتى النهاية. إنه طريق طويل".
وواصل: "لا تعرف أبدًا ما سيحدث. ما تزال الموسم في بدايته واللاعبون يقاتلون من أجل أنديتهم. هذا ما نحب أن نراه. ونأمل أن نصل إلى هناك في النهاية". - (وكالات)
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