الثلاثاء 15 آب 2023
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عمان أف سي يلتقي الهلال السعودي بافتتاح بطولة السيدات لكرة القدم

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فريق عمان أف سي (أرشيفية)
عمان- الغد- اصدرت اللجنة المنظمة لبطولة أندية السيدات 2023 ، جدول مباريات المسابقة التي تقام في عمان بتنظيم مشترك من الاتحادين الأردني والسعودي لكرة القدم خلال الفترة من 23 الشهر الحالي زحتى الأول من الشهر المقبل.اضافة اعلان
وتبدأ منافسات البطولة عند الخامسة عصر الأربعاء 23 الحالي ، بمواجهة الهلال مع عمان أف سي، على أن يقام حفل افتتاح البطولة عند الثامنة مساءً، ليعقبه لقاء فريق الاتحاد مع نظيره الاتحاد السعودي.

ويشارك في البطولة أول أربعة فرق من الدوري الأردني للمحترفات 2023/2024، بحسب ترتيبهم مع نهاية مرحلة الإياب، وهي: (الاتحاد، الأرثوذكسي، عمان FC، النصر)، إلى جانب أصحاب المراكز الأربعة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2022/2023: (النصر، الهلال، الشباب، الاتحاد).
وتنص تعليمات المسابقة، على تقسيم الفرق إلى مجموعتين، تضم الأولى صاحب المركز الأول والثالث من الدوري الأردني للمحترفات إلى جانب أصحاب المركزين الثاني والرابع من الدوري السعودي للسيدات.
في المقابل، تشهد المجموعة الثانية تواجد الفرق الحاصلة على المركز الثاني والرابع من الدوري الأردني للمحترفات والأول والثالث من الدوري السعودي الممتاز.
ويتأهل للدور نصف النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة، على أن تقام المباراة النهائية مطلع أيلول المقبل.


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