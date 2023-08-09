فوزنياكي تعود لملاعب التنس وميار تودع دورة مونتريال

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مدن- حققت الدنماركية كارولين فوزنياكي (33 عاما)، المصنفة الأولى عالميا سابقا، عودة مظفرة إلى ملاعب التنس، للمرة الأولى منذ كانون الثاني (يناير) من العام 2020، بفوزها في مباراتها الافتتاحية بدورة مونتريال الكندية على المصنفة 115 الأسترالية كيمبرلي بيريل بمجموعتين (6-2) و(6-2) على أرضية صلبة، في منافسات استعدادية لبطولة أميركا المفتوحة.وكانت فوزنياكي، بطلة أستراليا المفتوحة العام 2018، أعلنت اعتزالها بعد خسارتها في الدور الثالث من البطولة الكبرى نفسها العام 2020؛ حيث أنجبت الدنماركية طفلين وأصبحت معلقة تلفزيونية، لكنها أعلنت عودتها قبل شهرين مع خططها للمنافسة على لقب بطولة أميركا المفتوحة، التي تنطلق يوم 28 آب (أغسطس) الحالي في نيويورك.وفي المقابل، تسببت الأمطار في توقف مباراة الكازاخستانية إيلينا رايباكينا والأميركية جينيفر برادي في الدور الثاني من بطولة مونتريال للتنس، بينما شهدت البطولة خروجا مبكرا للنجمة المصرية ميار شريف بوداعها المنافسات من الدور الأول.وتوقف اللعب في مباراة رايباكينا المصنفة الثالثة للبطولة أمام برادي، عندما كانت برادي متقدمة بنتيجة (4-2) في المجموعة الفاصلة لحسم المجموعة الأولى في ظل التعادل (6-6)، وسيجري استئناف المباراة لحسم بطاقة التأهل للدور الثالث.وودعت النجمة المصرية ميار شريف منافسات البطولة من الدور الأول، بخسارتها من اللاعبة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بمجموعتين (6-4) و(6-2). وشهدت البطولة حالتي انسحاب؛ حيث اضطرت الأميركية ماديسون كيز للانسحاب بسبب إصابة في أسفل الظهر تعرضت لها خلال مباراتها أمام مواطنتها فينوس وليامز في الدور الأول، وجاء انسحاب كيز لتحصل الإيطالية جاسمين باوليني على بطاقة التأهل إلى الدور الثالث دون عناء، على أن تلتقي الفائزة في مباراة الدور الثاني بين الأميركية جيسيكا بيجولا والكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا.كذلك انسحبت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا من مباراتها أمام سلون ستيفنز في الدور الثاني بسبب إصابة في البطن تعرضت لها خلال عملية الإحماء، وقد أعلنت أزارينكا عن قرار الانسحاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتلتقي ستيفنز في الدور الثالث مع الفائزة في مباراة الدور الثاني بين اللاعبتين رايباكينا وبرادي.إلى ذلك، تأهل نجم التنس الاسكتلندي المخضرم أندي موراي إلى الدور الثاني من بطولة تورنتو المفتوحة للتنس، بفوزه على الإيطالي لورينزو سونيجو بمجموعتين متتاليتين (7-6) و(6-0) في الدور الأول.وسبق لموراي (36 عاما) التتويج بلقب بطولة تورنتو 3 مرات من قبل، آخرها في نسخة العام 2015. واحتاج موراي إلى ساعتين و9 دقائق للفوز على منافسه الإيطالي.وفي باقي المباريات، فاز الأميركي سيباستيان كوردا على الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفري بمجموعتين (6-3) و(6-2)، والفرنسي هوجو هومبيرت على التشيلي نيكولاس ياري بمجموعتين لواحدة (4-6) و(6-3) و(6-4)، والأميركي ماكينزي ماكدونالد على الروسي اسلان كرتسيف بمجموعتين (6-3) و(6-4). كما أعلن الاتحاد الأميركي للتنس، أن جوائز وتعويضات اللاعبين خلال بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) ستبلغ رقما قياسيا بإجمالي 65 مليون دولار، وبلغ إجمالي جوائز وتعويضات اللاعبين خلال بطولة أميركا المفتوحة في الموسم الماضي حوالي 60 مليون دولار. وتنطلق منافسات القرعة الرئيسية لفئة الفردي يوم 28 آب (أغسطس) الحالي، على أن تختتم منافسات فردي السيدات يوم 10 أيلول (سبتمبر) المقبل، وفردي الرجال في اليوم التالي، وتعد بطولة أميركا أول فعالية رياضية تساوي بين الرجال والسيدات فيما يخص المكافآت المالية.ويحصل بطل فردي الرجال على 3 ملايين دولار، وتحصل الفائزة بلقب فردي السيدات على المبلغ نفسه خلال النسخة المقبلة، بزيادة قدرها 15 % على مكافأة العام الماضي التي بلغت 2.6 مليون دولار، لكنها تبقى أقل من المكافأة التي حصل عليها بطل فردي الرجال وبطلة فردي السيدات في العام 2019 خلال أزمة جائحة كورونا، حيث حصل كل منهما على 3.9 مليون دولار.ويحصل الخاسر في الدور الأول على 81 ألفا و500 دولار مقارنة بـ80 ألف دولار في 2022 و58 ألف دولار في 2019، وفي فئة الزوجي يحصل الثنائي الفائز باللقب على 700 ألف دولار مقارنة بـ688 ألف دولار في 2022.وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الجوائز الإجمالية وتعويضات اللاعبين في بطولة ويمبلدون، تبلغ 56.5 مليون دولار مقابل 54 مليون دولار في بطولة فرنسا المفتوحة و53 مليون دولار في بطولة أستراليا المفتوحة.-(وكالات)