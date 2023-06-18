"فيفا" يجدد التزامه بمكافحة الإساءة الإلكترونية والتمييز

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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، أمس، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية بالأمم المتحدة، تقريرا حول مستويات الإساءة الإلكترونية الموجهة للمشاركين في بطولة كأس العالم (قطر 2022)، بناء على النتائج المستخلصة من أداة خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعية الخاصة بها.وتم نشر هذا التقرير بعد أيام قليلة من اجتماع رئيس الفيفا، السويسري جياني إنفانتينو، مع اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، والذي تعرض لإساءات عنصرية أثناء مشاركته مع ناديه هذا الموسم، لمناقشة كيفية تعامل أسرة كرة القدم مع قضايا التمييز.وقال إنفانتينو في تصريحات صحفية: "التمييز عمل إجرامي، بمساعدة هذه الأداة، نحدد الجناة ونبلغ السلطات عنهم حتى تتم معاقبتهم على أفعالهم، نتوقع أيضا من منصات وسائل التواصل الاجتماعي قبول مسؤولياتهم ودعمنا في مكافحة جميع أشكال التمييز، موقفنا واضح: نقول لا للتمييز".ومن جهته، أوضح رئيس الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO) دافيد أغانزو: "رغم أن الأرقام والنتائج المذكورة في هذا التقرير غير مفاجئة لنا، إلا أنها مقلقة بشكل كبير، وتعد تذكيرا لجميع المشاركين في لعبتنا، وينبغي أن تؤدي إلى توفير تدابير وحلول وقائية للاعبين الذين يواجهون هذا النوع من الاعتداءات بشكل متزايد، كرة القدم مسؤولة عن حماية اللاعبين والمتضررين في أماكن عملهم، لذلك سيستمر الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين والفيفا في التعاون من أجل توفير الخدمة نفسها في كأس العالم للسيدات بأستراليا ونيوزيلندا، لا نستطيع النجاح بمفردنا، ونحن بحاجة إلى دعم كل الجهات الفاعلة إذا أردنا خلق بيئة أفضل وأكثر أمانا".وكان "فيفا" أعلن، قبل عام مضى، عن التزامه بضم جهوده للاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين من أجل وضع خطة تحمي الفرق المشاركة واللاعبين والمسؤولين والجماهير من الاعتداءات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال بطولاته الدولية.وبفضل هذا الالتزام الذي بني عن بحث مستقل حول مستويات الإساءة الإلكترونية في بطولتين دوليتين سابقتين (كأس الأمم الأوروبية 2020 وكأس الأمم الأفريقية 2021)، أنشأ "الفيفا" والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي (SMPS)، وهي عبارة عن مجموعة من الأدوات المصممة خصيصا لحماية المشاركين في أحداث الفيفا.وكشف التقرير الذي تم نشره، أن مباراة ربع نهائي مونديال قطر بين إنجلترا وفرنسا هي الحدث الذي شهد أعلى نسبة من التعليقات السلبية المسيئة خلال البطولة، وكان مصدر أغلب التعليقات المسيئة (38 %) من حسابات موجودة في أوروبا و(36 %) من أميركا الجنوبية، حيث عالجت خدمة الحماية على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 20 مليون منشور وتعليقا على "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر" و"يوتيوب" طيلة البطولة، وبعد تحديد التعليقات المسيئة بفضل الذكاء الاصطناعي المتخصص والمعزز بمرحلتين من التحليل البشري، تم تأكيد وجود 19.636 منشورا وتعليقا مسيئا أو تمييزيا أو تهديديا.وتم التبليغ عن هذه المنشورات والتعليقات مباشرة إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة لما تنطوي عليه من انتهاكات لقوانينها الخاصة، حيث أزالت هذه الأخيرة المنشورات المسيئة في غالب الأحيان مباشرة بعد استلامها لتبليغ الفيفا.كما وضع برنامج إشراف رهن إشارة كل من المنتخبات المشاركة في البطولة واللاعبين على حد سواء، ليتمكنوا من إخفاء التعليقات الجارحة تلقائيا وآنيا (بما في ذلك البريد المزعج) من صفحاتهم، حيث تم إخفاء إجمالي 286.895 تعليقا قبل أن يصل إلى الجمهور المستهدف أو متابعي الحسابات.وتم التعرف بشكل مؤكد على أكثر من 300 شخص نشروا تعليقات مسيئة أو تمييزية أو تهديدية خلال البطولة، وسيتم مشاركة هذه المعلومات مع الاتحادات الوطنية ذات الصلة والسلطات القانونية المختصة، لتسهيل اتخاذ إجراءات ملموسة ضد المتجاوزين.وستشمل خدمة الحماية على وسائل التواصل الاجتماعي بطولة كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا، والتي ستنطلق بعد شهر واحد، ووافقت العديد من المنتخبات المشاركة على تطبيق ميزة المراقبة في الخدمة، لتقييد نشر الإساءات الإلكترونية آليا وآنيا، حيث سيواصل الفيفا حواره مع منصات التواصل الاجتماعي لتشجيعها على اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد كل من ينشر رسائل مسيئة أو تمييزية أو تهديدية إلى المنتخبات واللاعبين المشاركين في بطولاته، كما سيستمر "فيفا" في إحالة بيانات المتجاوزين إلى الاتحادات الوطنية المعنية والسلطات القانونية المختصة لدعمها في اتخاذ إجراءات عقابية ملموسة ضدهم.ويوفر "فيفا" نظاما رقميا سريا وآمنا يمكن الأفراد من الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالإساءة، ويمكن لمستخدميه إرفاق الوثائق الداعمة وإنشاء صندوق بريد مجهول يسمح لهم بالتواصل مع "فيفا" دون تقديم أي معلومات شخصية، إذ يتبنى الفيفا نهجا لا يتسامح فيه أبداً مع الإساءة في كرة القدم، وسيتم التعامل مع كل القضايا المثارة بما يتماشى مع لوائحه ومدونة قواعد السلوك ومبادئه التوجيهية الداخلية.-(الاتحاد الدولي لكرة القدم)