الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

"فيفا" يجدد التزامه بمكافحة الإساءة الإلكترونية والتمييز

رئيس الإتحاد الدولي جياني إنفانتينو يدعم البرازيلي فينيسيوس لاعب ريال مدريد - (من المصدر)
رئيس الإتحاد الدولي جياني إنفانتينو يدعم البرازيلي فينيسيوس لاعب ريال مدريد - (من المصدر)
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، أمس، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية بالأمم المتحدة، تقريرا حول مستويات الإساءة الإلكترونية الموجهة للمشاركين في بطولة كأس العالم (قطر 2022)، بناء على النتائج المستخلصة من أداة خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعية الخاصة بها.اضافة اعلان
وتم نشر هذا التقرير بعد أيام قليلة من اجتماع رئيس الفيفا، السويسري جياني إنفانتينو، مع اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، والذي تعرض لإساءات عنصرية أثناء مشاركته مع ناديه هذا الموسم، لمناقشة كيفية تعامل أسرة كرة القدم مع قضايا التمييز.
وقال إنفانتينو في تصريحات صحفية: "التمييز عمل إجرامي، بمساعدة هذه الأداة، نحدد الجناة ونبلغ السلطات عنهم حتى تتم معاقبتهم على أفعالهم، نتوقع أيضا من منصات وسائل التواصل الاجتماعي قبول مسؤولياتهم ودعمنا في مكافحة جميع أشكال التمييز، موقفنا واضح: نقول لا للتمييز".
ومن جهته، أوضح رئيس الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO) دافيد أغانزو: "رغم أن الأرقام والنتائج المذكورة في هذا التقرير غير مفاجئة لنا، إلا أنها مقلقة بشكل كبير، وتعد تذكيرا لجميع المشاركين في لعبتنا، وينبغي أن تؤدي إلى توفير تدابير وحلول وقائية للاعبين الذين يواجهون هذا النوع من الاعتداءات بشكل متزايد، كرة القدم مسؤولة عن حماية اللاعبين والمتضررين في أماكن عملهم، لذلك سيستمر الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين والفيفا في التعاون من أجل توفير الخدمة نفسها في كأس العالم للسيدات بأستراليا ونيوزيلندا، لا نستطيع النجاح بمفردنا، ونحن بحاجة إلى دعم كل الجهات الفاعلة إذا أردنا خلق بيئة أفضل وأكثر أمانا".
وكان "فيفا" أعلن، قبل عام مضى، عن التزامه بضم جهوده للاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين من أجل وضع خطة تحمي الفرق المشاركة واللاعبين والمسؤولين والجماهير من الاعتداءات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال بطولاته الدولية.
وبفضل هذا الالتزام الذي بني عن بحث مستقل حول مستويات الإساءة الإلكترونية في بطولتين دوليتين سابقتين (كأس الأمم الأوروبية 2020 وكأس الأمم الأفريقية 2021)، أنشأ "الفيفا" والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي (SMPS)، وهي عبارة عن مجموعة من الأدوات المصممة خصيصا لحماية المشاركين في أحداث الفيفا. 
وكشف التقرير الذي تم نشره، أن مباراة ربع نهائي مونديال قطر بين إنجلترا وفرنسا هي الحدث الذي شهد أعلى نسبة من التعليقات السلبية المسيئة خلال البطولة، وكان مصدر أغلب التعليقات المسيئة (38 %) من حسابات موجودة في أوروبا و(36 %) من أميركا الجنوبية، حيث عالجت خدمة الحماية على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 20 مليون منشور وتعليقا على "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر" و"يوتيوب" طيلة البطولة، وبعد تحديد التعليقات المسيئة بفضل الذكاء الاصطناعي المتخصص والمعزز بمرحلتين من التحليل البشري، تم تأكيد وجود 19.636 منشورا وتعليقا مسيئا أو تمييزيا أو تهديديا.
وتم التبليغ عن هذه المنشورات والتعليقات مباشرة إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة لما تنطوي عليه من انتهاكات لقوانينها الخاصة، حيث أزالت هذه الأخيرة المنشورات المسيئة في غالب الأحيان مباشرة بعد استلامها لتبليغ الفيفا.
كما وضع برنامج إشراف رهن إشارة كل من المنتخبات المشاركة في البطولة واللاعبين على حد سواء، ليتمكنوا من إخفاء التعليقات الجارحة تلقائيا وآنيا (بما في ذلك البريد المزعج) من صفحاتهم، حيث تم إخفاء إجمالي 286.895 تعليقا قبل أن يصل إلى الجمهور المستهدف أو متابعي الحسابات.
وتم التعرف بشكل مؤكد على أكثر من 300 شخص نشروا تعليقات مسيئة أو تمييزية أو تهديدية خلال البطولة، وسيتم مشاركة هذه المعلومات مع الاتحادات الوطنية ذات الصلة والسلطات القانونية المختصة، لتسهيل اتخاذ إجراءات ملموسة ضد المتجاوزين.
وستشمل خدمة الحماية على وسائل التواصل الاجتماعي بطولة كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا، والتي ستنطلق بعد شهر واحد، ووافقت العديد من المنتخبات المشاركة على تطبيق ميزة المراقبة في الخدمة، لتقييد نشر الإساءات الإلكترونية آليا وآنيا، حيث سيواصل الفيفا حواره مع منصات التواصل الاجتماعي لتشجيعها على اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد كل من ينشر رسائل مسيئة أو تمييزية أو تهديدية إلى المنتخبات واللاعبين المشاركين في بطولاته، كما سيستمر "فيفا" في إحالة بيانات المتجاوزين إلى الاتحادات الوطنية المعنية والسلطات القانونية المختصة لدعمها في اتخاذ إجراءات عقابية ملموسة ضدهم.
ويوفر "فيفا" نظاما رقميا سريا وآمنا يمكن الأفراد من الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالإساءة، ويمكن لمستخدميه إرفاق الوثائق الداعمة وإنشاء صندوق بريد مجهول يسمح لهم بالتواصل مع "فيفا" دون تقديم أي معلومات شخصية، إذ يتبنى الفيفا نهجا لا يتسامح فيه أبداً مع الإساءة في كرة القدم، وسيتم التعامل مع كل القضايا المثارة بما يتماشى مع لوائحه ومدونة قواعد السلوك ومبادئه التوجيهية الداخلية.-(الاتحاد الدولي لكرة القدم) 
المنتخب المصري لكرة القدم - (من المصدر)

مدرب مصر: حققنا هدف التأهل الإفريقي وأمامنا عمل كبير 15 حزيران 2023

السنغالية فاطمة سامورا - (من المصدر)

الأمينة العامة للفيفا فاطمة سامورا ستغادر منصبها بنهاية العام الحالي 15 حزيران 2023

60bd72bd54a3e

خبير انتقالات: الأهلي السعودي يقدم عرضا للجزائري رياض محرز 15 حزيران 2023

الأندية العالمية

ترتيب الأندية الرياضية العالمية الأكثر متابعة.. ناد عربي في القائمة 15 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
زوجة راموس تمنع انتقاله للسعودية

زوجة راموس تمنع انتقاله للسعودية

منذ15 ساعة
هازارد يودع جماهير بلجيكا بعد اعلان اعتزاله الدولي - (من المصدر)

هازارد يودع بلجيكا.. البرتغال والتشيك تعززان صدارتهما

18 حزيران 2023
فرحة لاعبي ديبورتيفو ألافيس ومشجعيهم بالصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني - (من المصدر)

ألافيس يكمل عقد الفرق المتأهلة إلى "الليغا"

18 حزيران 2023
5_32

بالذكاء الاصطناعي.. الفيفا يصطاد "300 مذْنب" في مونديال قطر

18 حزيران 2023
main_image623c42d2e4c81

اعتداء جنسي خلال نهائي كرة السلة.. ماغريغور في "مأزق"

16 حزيران 2023
من تتويج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المنقضي - (من المصدر)

"البريميرليغ" يكشف عن روزنامة الموسم الجديد

15 حزيران 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

تشوهات الطرق!

محمود الخطاطبة |اليوم

جنين.. وأسئلة "وحدة الساحات"

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

وهم "اقتصاديات الكازينو"

سلامة الدرعاوي |اليوم

نفاق رياضي!

خالد خطاطبة |اليوم

المواقيت الدستورية لانتخاب الرئيس اللبناني

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات | منذ5 ساعة
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
الرئيس جورج دبليو بوش في مخبأ قيادة قاعدة أفوت الجوية، 11 أيلول (سبتمبر) 2001 – (المصدر)

الولايات المتحدة في خضم انحدار إمبريالي غير استثنائي‏

ترجمات |17 حزيران 2023
لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

ترجمات |14 حزيران 2023
محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي

ماذا بعد بالنسبة لـ"حميدتي"؟‏

ترجمات |13 حزيران 2023
 