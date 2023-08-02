الأربعاء 02 آب 2023
النسخة المطبوعة

"فيفا" يحتفي بأول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم

"فيفا" يحتفي بأول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم
"فيفا" يحتفي بأول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم
نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الثلاثاء، مقطع فيديو استعرض من خلاله أصداء ظهور المدافعة المغربية نهيلة بنزينة بالحجاب في كأس العالم للسيدات.اضافة اعلان

وباتت نهيلة أول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم على مستوى المنتخبات الأولى منذ أن سمح "فيفا" بارتدائه في 2014، في الفوز التاريخي للمغرب 1-0 على كوريا الجنوبية، يوم الأحد.

وقالت اللاعبة في المقطع: "الحمد لله أول لاعبة مغربية عربية ترتدي الحجاب وتمثل البلدان العربية فأنا سعيدة جدا".

وضمن المنتخب المغربي مكانه في البطولة بعدما حل وصيفا لبطل أمم أفريقيا للسيدات 2022، ليصبح أول فريق عربي يشارك في نهائيات كأس العالم التي تقام نسختها الحالية في أستراليا ونيوزيلندا.

وتضمن الفيديو تعليقات من مشجعات محجبات من مختلف الأعمار على الإنجاز الذي حققته نهيلة.

وقالت إحدى المشجعات: "هذا مصدر إلهام بحق لأنني ألعب كرة القدم وأنا كذلك أول محجبة في فريقي. لذا فإن مشاهدة لاعبة محجبة في محفل دولي تمثل الإسلام أمر رائع حقا لأنني أريد أن أفعل ذلك يوما ما".

وأضافت أخرى: "أعتقد أن من الرائع تقدير المرأة المغربية في العالم بأسره وهنا على المستوى الرياضي نظهر قيمنا ومعتقداتنا".

وقالت مشجعة ثالثة: "سيكون مصدر إلهام للجميع أن يصبح بوسع أي إنسان بغض النظر عن النوع أو الدين ممارسة كرة القدم أو أي رياضة".

وفي ختام مقطع الفيديو، نصحت نهيلة المحجبات بأن يتمسكن بما اعتبرته اختيارا "فرديا" لا علاقة له بالرياضة.

وسيكون المنتخب المغربي على موعد مصيري أمام نظيره الكولومبي متصدر المجموعة الثامنة في ختام دور المجموعات، غدا الخميس، على أمل حسم مقعد في أدوار خروج المغلوب.

ويحتل المغرب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط متساويا مع ألمانيا صاحبة المركز الثاني، والتي تواجه كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة.

RT 
مهلة أخيرة من ناصر الخليفي لمبابي

مهلة أخيرة من ناصر الخليفي لمبابي 19 تموز 2023

أوريول روميو

رسميا.. برشلونة ينجز رابع صفقاته الصيفية 19 تموز 2023

0_image

ماذا سيقدم ميسي لإنتر ميامي بجوار لاعبين "أقل موهبة"؟ 16 تموز 2023

main_image64887c1c15933 (1)

ميامي تفاجئ ميسي.. والحدث المرتقب اليوم 14 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-08-01 at 9.05.24 PM

رسميًّا.. ساديو ماني ينتقل للنصر السعودي

منذ18 ساعة
غوارديولا: السعودية غيّرت سوق الانتقالات

غوارديولا: السعودية غيّرت سوق الانتقالات

30 تموز 2023
لاعب كرة المضرب الإسباني كارلوس ألكاراز - (من المصدر)

ألكاراز يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي.. وميار تحقق قفزة واسعة

25 تموز 2023
4bcb5ebe-45f2-47f0-8288-cbbb39aedcee-780x470

ماركو سيلفا ملتزم بعقده مع فولهام برغم المغريات السعودية

24 تموز 2023
لعشاق ميسي.. تعرّف أين يمكن مشاهدة مبارياته مع إنتر ميامي؟

لعشاق ميسي.. تعرّف أين يمكن مشاهدة مبارياته مع إنتر ميامي؟

22 تموز 2023
WhatsApp Image 2023-07-19 at 9.32.06 PM

رئيس فيفا يناشد المشجعين لشراء تذاكر مباريات مونديال السيدات

19 تموز 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

أخطر ما في القانون

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

تراجع الدعم الأممي للاجئين السوريين

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

إيران والشيعة العرب في اتجاهات الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

ماذا لو أقر؟

سائد كراجة |اليوم

قانون السير: حتى تكتمل الدائرة !

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات | منذ17 ساعة
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
 